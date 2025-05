Lite in una discoteca di Castelfranco Veneto: 20enne ucciso a coltellate, grave un amico

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Una serata di musica e divertimento si è trasformata in tragedia per due giovani la scorsa notte all’esterno del locale Baita al Lago di Castelfranco Veneto, in via Pagnana 46. A perdere la vita è stato un ragazzo di soli 20 anni, residente in provincia di Padova, accoltellato durante una violenta rissa scoppiata fuori dalla discoteca, poi deceduto poco dopo l'arrivo all’ospedale civile di Castelfranco, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori.

Gravemente ferito anche un altro giovane, 22enne della provincia di Treviso, ora ricoverato in condizioni critiche e in pericolo di vita. La lite, secondo una prima ricostruzione, sarebbe esplosa attorno alle 4 del mattino, coinvolgendo diversi ragazzi. Due di loro sarebbero venuti alle mani, ma la situazione è rapidamente degenerata, fino all’accoltellamento dei due giovani.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno fermato due coetanei per accertamenti: si trovano ora in caserma per chiarire le responsabilità e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Intanto, un'intera comunità è sconvolta da un episodio che lascia sgomenti, e che riaccende i riflettori sulla sicurezza nei luoghi della movida notturna e sulla facilità con la quale da tempo si ricorre alle armi persino durante banali discussioni.