Lite in discoteca, accoltellato un 15enne: aggredito da un gruppo di dieci persone A Marina di Ravenna un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato fuori da una discoteca nella notte tra sabato 24 e domenica 25 agosto, intorno alle 4.30. Il giovane avrebbe avuto una discussione dentro il locale, poi un gruppo di circa 10 persone lo avrebbe atteso all'esterno per picchiarlo e colpirlo con la lama. Fortunatamente non ha riportato ferite gravi. Indaga la Polizia.

A cura di Eleonora Panseri

Ancora un episodio di movida violenta, questa volta a Marina di Ravenna, dove un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato all'esterno di una discoteca. Il fatto è avvenuto nella notte tra sabato 24 e domenica 25 agosto. Secondo quanto è stato ricostruito l'aggressione è avvenuta intorno alle 4.30.

Secondo quanto è stato ricostruito dai quotidiani locali, il 15enne sarebbe stato aggredito da un gruppo di giovani, almeno una decina, di origini nordafricane. A far scattare la violenza sarebbe stata una discussione iniziata all'interno del locale. Pare poi che il gruppo abbia aspettato all'esterno il ragazzino per picchiarlo e colpirlo con il coltello.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti di una volante che si trovava in zona, a lanciare l'allarme pare siano stati gli altri ragazzi presenti sul posto. I poliziotti hanno subito raccolto le testimonianze di chi aveva assistito all'aggressione per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

Secondo quanto si apprende gli agenti sarebbero anche riusciti a identificare diverse persone. Il 15enne vittima dell'aggressione è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e rapidamente accompagnato all'ospedale di Rimini, dove è stato medicato.

Fortunatamente il giovane è arrivato nel nosocomio non in pericolo di vita, non avrebbe infatti riportato ferite gravi ma sarebbe stato colpito dalla lama soltanto di striscio. Intanto le forze dell'ordine stanno continuando a indagare per risalire all'identità di tutte le persone coinvolte.

Nella zona in cui è stato aggredito l'adolescente, riporta Ravenna Today, si troverebbero anche diverse telecamere di video sorveglianza che potrebbero essere utili per ricostruire i fatti. Sempre nel corso della notte tra sabato e domenica, si legge sul quotidiano localie, ci sono state altre liti e risse nella zona di Marina di Ravenna.