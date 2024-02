Lite durante la festa di compleanno in famiglia: 43enne ucciso a coltellate da un parente a Mascalucia Omicidio a Mascalucia, nel Catanese: un uomo di 43 anni è stato ucciso a coltellate da un parente durante una festa di compleanno al culmine di una lite. Ascoltati i presenti: indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica del delitto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Una festa di compleanno in famiglia è sfociata nel sangue a Mascalucia, nel Catanese: un uomo di 43 anni è morto dopo essere stato accoltellato da un parente al culmine di una lite. È successo ieri sera in una villetta in via Pablo Picasso.

Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata colpita all'addome. Trasferito d'urgenza in ospedale, è deceduto durante il trasporto al Policlinico di Catania nonostante i tentativi dei sanitari del 118 di tenerlo in vita. Gli inquirenti hanno subito provveduto ad ascoltare i presenti alla festa, a cui partecipavano numerose persone, poi hanno sottoposto anche il presunto aggressore, 60 anni, ad un lungo interrogatorio.

Infine, è stato fermato dopo un decreto emesso dalla procura di Catania. Al lavoro anche i militari della Sezione Investigazione Scientifica del comando provinciale dell’Arma che hanno eseguito i rilevi sul luogo del delitto: l'aggressione si sarebbe verificata nel cortiletto della villetta. La vittima, che non era il festeggiato, e presunto omicida sarebbero parenti di primo grado. In base alle prime informazioni, l'omicidio è maturato nell'ambito di contrasti familiari. Le indagini sono in corso per accertare l'esatta dinamica di quanto successo.