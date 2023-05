Lite al bar finisce in tragedia, Antonio accoltellato al petto muore davanti al locale Un uomo di 53 anni è stato ucciso all’esterno di un locale ad Alano di Piave, nel Bellunese, con una coltellata in pieno petto che si è rivelata fatale. Resta tutta da stabilire per ora la dinamica del delitto. Nessuna traccia per ora nemmeno dell’arma del delitto.

Una serata al bar è finta in tragedia nelle scorse ore nel Bellunese. Un uomo di 53 anni è stato ucciso all’esterno di un locale ad Alano di Piave con una coltellata in pieno petto che si è rivelata fatale. L’omicida si è consumato nella notte tra sabato 6 e domenica 7 maggio nei pressi della stazione ferroviaria di Alano Fener, frazione di Alano di Piave.

La vittima della coltellata è Antonio Costa, originario del Trevigiano ma residente proprio ad Alano. L'allarme è scattato attorno alla mezzanotte tra sabato e domenica quanto sono arrivate le prime chiamate ai numeri di emergenza medica per un uomo a terra sanguinante.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, però, per l’uomo purtroppo non si è potuto fare nulla. I sanitari del 118 giunti in ambulanza lo hanno soccorso e hanno provato salvarlo trasportandolo d’urgenza in pronto soccorso ma ogni sforzo si è rivelato vano. Vista la gravità delle ferite del 53enne la centrale operativa ha allertato anche l’elisoccorso giunto dall’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, ma poco dopo purtroppo i medici si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti subito anche i carabinieri che hanno sigillato l’area e sequestrato il locale per gli opportuni rilievi. Sul posto infatti sono accorsi anche i reparti della scientifica che hanno repertato i vari oggetti trovati sull’asfalto.

Resta tutta da stabilire per ora la dinamica del delitto. Nessuna traccia per ora nemmeno dell’arma del delitto che gli inquirenti hanno cercato per ore in tutta la zona. I carabinieri stanno interrogando il gestore del locale e altri presenti all’interno del bar per cercare di arrivare all’autore del delitto. Al momento non è ancora stato chiarito se esistano o meno sospetti su uno o più testimoni ascoltati dagli inquirenti.

Sul posto anche il medico legale per un primo esame esterno del corpo a cui seguirà probabilmente l‘autopsia. Dalle prime informazioni, la vittima sarebbe stata raggiunta da un’unica coltellata mortale al petto.