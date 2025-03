video suggerito

Licenziato per aver causato un danno da 280 euro, 55enne si suicida: la famiglia fa causa all’azienda La famiglia di un uomo di 55 anni ha fatto causa all’azienda Metro per licenziamento illegittimo: il lavoratore si sarebbe suicidato due mesi dopo essere stato licenziato per aver causato un danno al datore di 280 euro. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Ida Artiaco

Si è tolto la vita solo due mesi dopo essere stato licenziato – dopo 27 anni di lavoro – per aver arrecato all'azienda un danno pari a 280 euro. Così la famiglia ha deciso di fare causa per licenziamento illegittimo ai datori di lavoro, la Metro di Marghera, causa che verrà discussa il prossimo 6 giugno davanti al giudice del lavoro di Venezia.

Il caso è stato raccontato da La Nuova Venezia: il lavoratore, 55 anni di Piove di Sacco, era stato licenziato dal centro commerciale a giugno, accusato di aver causato un danno aziendale per 280 euro, e due mesi dopo, esattamente l'11 agosto, si era suicidato. La famiglia ha fatto causa all'azienda commerciale, non credendo alla contestazione della piccola perdita economica a lui ascritta, ma sospettando "dinamiche interne poco chiare". Tra esse, un "dissapore con un dirigente".

I familiari dell'uomo, assistiti da un avvocato della Cgil, Leonello Azzarini, chiedono che sia accertata l'assenza di giusta causa per il licenziamento e che la Metro sia condannata a risarcire la famiglia con 24 mensilità.

Il caso che portò al licenziamento avrebbe avuto a che vedere con le condotte dell'uomo che, per agevolare e far risparmiare i clienti, avrebbe inserito nelle commesse dei clienti alcune confezioni di gamberi rossi per raggiungere la soglia di 250 euro di spesa, superata la quale non si pagavano le spese di consegna di 20 euro. L'azienda contestava 14 di questi episodi. In molti dei casi, i titolari ordinavano quattro, cinque, anche sei chili di gamberi, che però non erano in magazzino perché esauriti e l’azienda ne aveva dedotto che l’impiegato li avrebbe inseriti solo per far aumentare l’ammontare della spesa e far risparmiare le spese di consegna.