L’esplosione, gli spari e l’inseguimento: come sono stati catturati i rapinatori dell’assalto al portavalori

Rapinatori armati di fucili hanno fatto esplodere e assaltato un portavalori sulla Brindisi-Lecce con fucili e chiodi sull’asfalto. Il colpo fortunatamente è fallito. Due uomini della banda di malviventi sono stati fermati dopo un lungo inseguimento.

Le immagini dell’arresto dei due rapinatori fermati.

Hanno sparso chiodi sull'asfalto e messo un furgone di traverso sulla strada i rapinatori che nella mattinata di oggi, lunedì 9 febbraio, hanno assaltato un portavalori dell'azienda Btv Battistolli lungo la strada statale 613 Brindisi-Lecce, nei pressi dello svincolo di Tuturano.

Il mezzo è stato fatto esplodere al centro della carreggiata seminando il panico tra gli automobilisti, gli uomini della banda erano armati di fucile. All'arrivo dei Carabinieri, hanno rubato l'auto a una studentessa che stava andando a Lecce per sostenere un'esame all'università e tentato la fuga.

Due di loro sono stati fermati dopo un inseguimento prima in auto e poi a piedi nelle campagne salentine. Il colpo è fallito e fortunatamente nessuno è rimasto ferito, nonostante i malviventi abbiano esploso diversi colpi d'arma da fuoco contro una gazzella dei carabinieri, forando carrozzeria e parabrezza.

Come sono stati catturati i rapinatori

Stando a quanto riferito dall'Arma dei Carabinieri, in un primo momento a inseguire i rapinatori è stato un carabiniere della Compagnia di Brindisi, libero dal servizio.

Con la sua auto ha cercato di fermarli mentre aggiornava costantemente la centrale operativa sui loro spostamenti. A un certo punto però è stato costretto a desistere, dopo essere stato ripetutamente tamponato e speronato da una quarta auto arrivata alle sue spalle.

Le comunicazioni alla centrale operativa, con i riferimenti delle autovetture in fuga, ha permesso a un equipaggio della Stazione di Cellino San Marco (Brindisi) di intercettare due veicoli e di mettersi all’inseguimento di uno di essi, una Jeep Compass che nel frattempo aveva fatto inversione di marcia.

Alcune immagini dell’assalto al portavalori.

Dopo alcuni chilometri, nel territorio di San Pietro Vernotico, uno dei due malviventi, si è sporto dal mezzo impugnando un fucile a pallettoni e ha esploso contro l’autovettura di servizio alcuni colpi d’arma da fuoco, uno dei quali ha colpito il parabrezza e il cofano del mezzo dei militari, conficcandosi nel sedile posteriore dell’abitacolo.

La fuga e l'inseguimento nelle campagne salentine

I militari non si sono fermati e hanno proseguito l’inseguimento per ancora 7 chilometri, desistendo solo quando, arrivati nell’abitato di Squinzano (Lecce), il pericolo di coinvolgere in un eventuale sparatoria le persone, tra cui anche giovani studenti presenti lungo le strade e in procinto di entrare a scuola, li ha portati a desistere.

I dettagli dei rapinatori in fuga a bordo della Jeep, comunicati anche attraverso la Centrale Operativa di Lecce, ha permesso poco dopo ai componenti di due equipaggi dei Carabinieri di Campi Salentina di bloccare i due individui, a piedi, mentre erano in fuga nei campi.

Nelle vicinanze sono state ritrovate la Jeep Compass e un borsone contenente passamontagna e maschere in silicone, un Jammer e due lampeggianti. I fermati sono entrambi originari di Foggia, ora sono accusati di “tentato omicidio e rapina aggravata dall’uso di armi ed esplosivi".