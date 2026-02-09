Attualità
Assalto a portavalori con finte auto della polizia a Brindisi: esplosioni e sparatoria con carabinieri, 2 fermati

L’assalto armato a due furgoni portavalori Battistolli oggi sulla carreggiata in direzione sud della statale 613, la superstrada che collega Lecce a Brindisi, all’altezza di Tuturano. La banda in azione con finte auto civetta delle forze dell’ordine con lampeggiante blu. Durante la fuga sparatoria coi carabinieri, due fermati.
A cura di Antonio Palma
Immagine

Auto e veicoli in fiamme, esplosioni e spari, sono le scene da far west di un assalto a due furgoni portavalori dell'azienda Btv, Battistolli a cui hanno assistito decine di automobilisti oggi sulla statale 613, la superstrada che collega Lecce a Brindisi. La banda di malviventi è entrata in azione nella mattinata di lunedì 9 febbraio innescando anche un conflitto a fuoco. L’assalto armato messo in atto da almeno otto persone sulla carreggiata in direzione sud della trafficata arteria stradale, all’altezza dello svincolo di Tuturano.

Secondo le prime notizie, durante la fuga i rapinatori avrebbero innescato anche un conflitto a fuoco con i carabinieri ma fortunatamente al momento non vengono segnalati feriti. Sono stati momenti di paura e vero e proprio panico per diversi automobilisti e camionisti di passaggio che sono rimasti bloccati nel bel mezzo dell’assalto al portavalori. Secondo una prima ricostruzione, infatti, con uno schema già ampiamente collaudato, i malviventi hanno messo di traverso e bruciato un furgone e un camion per bloccare la strada alle forze dell'ordine e hanno fermato due furgoni portavalori che viaggiavano insieme fingendosi forze dell'ordine.

La banda infatti è entrata in azione con finte auto civetta delle forze dell'ordine con lampeggiante blu. Una volta fermati i mezzi presi di mira, sono scesi, alcuni vestiti di neri altri con tute bianche, e con i fucili mitragliatori kalashnikov hanno crivellato di colpi un blindato prima di far saltare le portiere del mezzo arraffando quanto potevano e scappando. Una pattuglia di carabinieri in zona si sarebbe lanciata all’inseguimento e ne sarebbe nato anche un conflitto a fuoco all'altezza di Squinzano. Un colpo esploso dai malviventi ha raggiunto un'auto dei carabinieri di una stazione del Brindisino entrando nell'abitacolo ma senza colpire i militari. L'auto di un altro militare in borghese che si era lanciato all'inseguimento invece è stata mandata fuoristrada.

Le immagini dal luogo mostrano mezzi in fiamme, il blindato completamente distrutto e un'alta colonna di fumo ma pare che il colpo non sia andato a segno. Poco dopo l'assalto, due persone sono state fermate dai carabinieri del comando provinciale di Lecce mentre erano a bordo di una delle auto segnalate. Si tratterebbe di due presunti componenti della banda hanno assaltato due furgoni portavalori della ditta Btv-Battistolli sulla Lecce-Brindisi. I due sono stati individuati nel nord Salento, dove da subito si sono concentrate le ricerche dei militari dell'arma.

Il traffico in tutta la zona è rimasto paralizzato con lunghe code. La superstrada infatti è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni dal km 8,300 al km 12,800 per permettere i rilievi alle forze dell'ordine e mettere in sicurezza la carreggiata.

