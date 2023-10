Lecce, nonna e nipotina investite da un’auto mentre erano dirette a scuola: alla guida un 90enne In Salento una donna anziana e una bimba di 7 anni sono state investite a Presicce Acquaricarica, nell’entroterra leccese, da un’automobile guidata da un novantenne che si è fermato a prestare soccorso. Non sarebbero fortunatamente in pericolo di vita.

A cura di Matteo Pelliccia

Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Presicce Acquaricarica, in provincia di Lecce, nell'entroterra salentino, dove una donna anziana e una bambina di sette anni sono state coinvolte in un incidente con un'auto guidata da un uomo di novanta anni. Tuttavia, nonostante la paura iniziale, entrambe le vittime sembrano essersela cavata con ferite non gravi.

L'incidente si è verificato intorno alle 8,30 mentre la donna stava accompagnando la bambina, sua nipote, a scuola. Al momento, non sono chiare le circostanze esatte dell'investimento e se ci siano state altre persone coinvolte nell'incidente. Tuttavia, ciò che è noto è che l'anziano autista si è fermato immediatamente per prestare soccorso alle vittime, dimostrando una prontezza che potrebbe aver contribuito a evitare conseguenze più gravi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e gli agenti della polizia municipale, che hanno regolato il traffico e raccolto le testimonianze dei presenti.

Entrambe le vittime dell'incidente hanno riportato un trauma cranico a seguito dell'incidente. Fortunatamente, i medici stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per valutare le loro condizioni, ma al momento non sembrano essere in pericolo di vita.

Dopo essere state soccorse dal personale del 118, la bambina è stata trasportata all'ospedale di Lecce, mentre la donna è stata portata a Tricase. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle loro condizioni attuali.

Le autorità locali hanno avviato un'indagine per determinare le cause esatte dell'incidente stradale. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze esatte in cui si è verificato l'investimento.