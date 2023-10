Lecce, esce dall’abitazione in piena notte e si perde, nonnina 93enne salvata dalla polizia L’anziana è stata ritrovata a Taurisano, in provincia di Lecce, da un operatore ecologico attorno alle cinque del mattino: dopo una notte di angoscia, la 93enne si trovava in evidente stato confusionale, indossava solo una canottiera e vagava senza una meta precisa, ricordando solo il suo cognome.

A cura di Matteo Pelliccia

Ore di ansia e preoccupazione hanno caratterizzato la notte di una novantatreenne a Taurisano, in provincia di Lecce, nel Basso Salento: la storia ha avuto un lieto fine grazie all'intervento tempestivo di un operatore ecologico.

La donna, in uno stato confusionale, ha lasciato la sua abitazione e, nel buio della notte, si è smarrita, incapace di ritrovare la strada di casa. L'anziana ha vissuto momenti difficili mentre vagava per il paese senza una meta precisa.

La svolta è arrivata intorno alle cinque del mattino quando un operatore ecologico, impegnato nella raccolta dei rifiuti insieme ai suoi colleghi, ha notato la donna. La novantatreenne era seduta per terra, infreddolita, indossando soltanto una vestaglia e una canottiera. L'operatore si è immediatamente reso conto della situazione precaria e ha agito prontamente, contattando le forze dell'ordine per intervenire.

Gli agenti della sezione volanti del commissariato di polizia locale di Via Dispersi sono giunti sul posto per soccorrere la donna. Nonostante si trovasse in uno stato confusionale e ricordasse solo poche parole, tra cui il suo cognome, l'identificazione è stata possibile, anche grazie all'aiuto prezioso dell'operatore ecologico.

Questo lieto ritrovamento ha consentito di riportare la signora sana e salva a casa, consegnandola ai suoi familiari, senza ulteriori conseguenze. Le ore di angoscia vissute dai familiari hanno avuto un epilogo felice grazie all'intervento prontamente coordinato tra l'operatore ecologico e le forze dell'ordine.

Non è la prima volta che si verificano episodi simili in Italia, di anziani che si allontanano dalla propria abitazione in evidente stato confusionale. Nelle Marche, nel maggio scorso, un uomo affetto da demenza senile aveva vissuto una situazione molto simile, prima di essere ritrovato anch'egli dai carabinieri del posto.