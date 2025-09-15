Lecce, 17enne ferito a colpi di pistola durante un regolamento di conti tra tifoserie rivali

È accaduto a Ruffano. Il ragazzo è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco al fianco destro durante quella che gli investigatori ritengono essere una faida tra tifoserie rivali.

immagine di repertorio

Un ragazzo di 17 anni è stato ferito in seguito a una sparatoria avvenuta la scorsa notte a Ruffano, in provincia di Lecce: era circa l'una quando il minorenne, studente della cittadina del basso Salento, è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco al fianco destro durante quella che gli investigatori ritengono essere una faida tra tifoserie rivali.

Il teatro dell'aggressione è stata via Asia, nelle immediate vicinanze di un locale frequentato abitualmente dai giovani del posto. Secondo la ricostruzione preliminare degli inquirenti, l'episodio ha avuto origine da una accesa discussione scoppiata all'interno di un gruppo di ragazzi, presumibilmente legata a dissidi tra ultras di diverse squadre.

La situazione è rapidamente precipitata quando è comparsa un'automobile dalla quale sono partiti diversi spari. Il diciassettenne, nel tentativo di sottrarsi all'agguato, si è rifugiato dietro una vettura in sosta, ma è stato comunque raggiunto dai proiettili che hanno colpito anche il veicolo utilizzato come riparo. Fondamentali per le investigazioni si sono rivelate le riprese video che hanno documentato l'intera sequenza, permettendo di identificare il mezzo utilizzato dagli aggressori. Il materiale è ora al vaglio degli inquirenti per risalire ai responsabili.

Il giovane ferito è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso presso l'ospedale "Cardinale Panico" di Tricase. Le sue condizioni, pur serie, non destano preoccupazione per la vita. I medici hanno stabilizzato il paziente, che nella giornata odierna sarà sentito dagli investigatori per fornire la sua versione dei fatti.