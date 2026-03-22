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Le urla disperate del pensionato attirano i familiari: incastrato nel trattore, perde una gamba

Drammatico incidente a San Martino di Lupari: un pensionato di 77 anni è rimasto gravemente ferito mentre lavorava con un trattorino nel terreno di sua proprietà. Trasportato in elisoccorso, ora è ricoverato all’ospedale di Padova dove ha subito la semi-amputazione della gamba; la prognosi resta riservata.
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A cura di Biagio Chiariello
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immagine di repertorio
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Nel tardo pomeriggio di sabato, a San Martino di Lupari, nel Padovano, un uomo di 77 anni è rimasto gravemente ferito mentre stava lavorando in un terreno di sua proprietà. L’anziano, un pensionato abituato ai lavori agricoli, stava utilizzando un trattorino per la manutenzione del campo quando, per cause ancora in fase di accertamento, è rimasto incastrato nei meccanismi del mezzo.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 17, in un appezzamento vicino alla sua abitazione. A far scattare l’allarme sono state le urla dell’uomo: i familiari, accorsi immediatamente, si sono trovati davanti a una scena drammatica. In attesa dei soccorsi, hanno cercato di prestare le prime cure, tentando di arginare una forte emorragia.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del Suem 118 e i carabinieri. Le condizioni del 77enne sono apparse subito molto serie: il trauma alla gamba è stato definito gravissimo, con una semi-amputazione. Proprio per la complessità del quadro clinico, la centrale operativa ha disposto l’intervento dell’elisoccorso, ritenuto indispensabile per garantire un trasferimento rapido e sicuro.

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Dopo le prime manovre di stabilizzazione effettuate sul posto, l’uomo è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Padova, dove è stato ricoverato. La prognosi resta riservata e saranno le prossime ore a fornire indicazioni più precise sulle sue condizioni e sulle possibilità di recupero.

Intanto proseguono gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Chi lo conosceva lo descrive come una persona pratica, abituata da sempre a lavorare con le macchine agricole, uno che non era certo alle prime armi. Proprio per questo, tra le ipotesi che circolano con maggiore insistenza c’è quella di un attimo di distrazione, un gesto sbagliato nel momento sbagliato, più che un guasto improvviso del mezzo.

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