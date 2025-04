video suggerito

Le ultime ore di Papa Francesco prima della morte: la benedizione in piazza San Pietro e il bagno di folla Nelle ultime ore prima del decesso, Papa Francesco si è affacciato per la benedizione Urbi et Orbi e ha salutato i fedeli in Piazza a bordo della Papamobile. Questa mattina il Pontefice è deceduto intorno alle 7.35.

A cura di Gabriella Mazzeo

Papa Francesco a Pasqua 2025

È morto nelle prime ore di questa mattina, lunedì 21 aprile 2025, Papa Francesco. Bergoglio è deceduto intorno alle 7.35 di questa mattina. L'annuncio è stato dato dal Cardinale Farrell. "Con profondo dolore – ha detto – devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7.35 di questa mattina, il Vescovo di Roma è tornato alla casa del Padre".

Inizia ora per la Chiesa una fase di lutto: prima del funerale e del conclave, nel quale verrà eletto il nuovo Pontefice, bisognerà seguire una procedura specifica con le disposizioni in caso di decesso del Santo Padre.

Il Pontefice era stato ricoverato il 14 febbraio scorso presso il Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale ed era stato dimesso poco tempo prima di Pasqua. I medici avevano chiesto cautela al Pontefice che era in riabilitazione e che spesso doveva fare uso delle cannule per l'ossigeno. Proprio ieri il Pontefice era uscito in occasione della Pasqua: Francesco aveva voluto affacciarsi dalla Loggia delle Benedizioni per impartire la sua benedizione Urbi et Orbi.

Francesco era apparso stanco e provato durante la celebrazione, ma nulla poteva far pensare a un peggioramento così repentino. Poco prima dell'affaccio, il Pontefice aveva incontrato in presenza il vicepresidente Usa JD Vance con il quale si era intrattenuto per qualche minuto.

Papa Francesco non aveva voluto saltare neppure il giro sulla Papamobile in mezzo alla gente. Sono le ultime immagini del Pontefice prima del decesso: il Papa ha salutato 35mila fedeli in Piazza. Era la prima volta dopo tanto tempo che il Papa tornava nella sua piazza dopo le dimissioni.

Il vicepresidente statunitense JD Vance aveva incontrato il Papa proprio ieri. Oggi si trova in India e ha espresso cordoglio per la morte del Papa. "Il mio cuore è rivolto ai milioni di cristiani in tutto il mondo che lo amavano – ha scritto su X Vance -. Sono stato felice di vederlo ieri, anche se era ovviamente molto malato. Ricorderò per sempre l'omelia che ha pronunciato nei primissimi giorni del Covid. È stata davvero bellissima" ha concluso.