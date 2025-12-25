Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 25 dicembre 2025 non ci saranno: quando ritornano

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 25 dicembre 2025 sono annullate. Cosa dice il regolamento dei concorsi e quando ricominceranno le tre lotterie.

L’estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto prevista per oggi, giovedì 25 novembre 2025, non ci sarà. È quanto stabilito dal regolamento dei giochi a premi: le estrazioni non possono svolgersi nei giorni festivi.

Il giorno di Natale quest’anno cade proprio in concomitanza con il concorso del giovedì e ciò ha reso necessario uno spostamento del calendario delle lotterie, un cambiamento simile a quello già osservato in passato in altre occasioni, come a Ferragosto o per la festività di Ognissanti.

Secondo quanto comunicato ufficialmente da Lottomatica e Sisal, i concorsi di Lotto, 10eLotto (n. 205) e SuperEnalotto (n. 206) sono stati anticipati: il concorso del lotto del 25 dicembre è stato anticipato alla vigilia di Natale alle 18.30, il concorso 205 del Superenalotto invece è stato anticipato al 23 novembre.

Il concorso non è stato quindi annullato, ma l'estrazione si svolge prima della festività in modo da non alterare la regolarità dei sorteggi.

Di seguito, trovate il calendario aggiornato delle estrazione di Lotto e 10eLotto per le festività natalizie:

Concorso N°205 di giovedì 25 dicembre anticipato a mercoledì 24 dicembre 2025 alle 18.30;

Concorso N°206 di venerdì 26 dicembre posticipato a sabato 27 dicembre 2025 alle 20;

a sabato 27 dicembre 2025 alle 20; Concorso N°207 di sabato 27 dicembre posticipato a lunedì 29 dicembre 2025 alle 20.

Ecco invece quello del SuperEnalotto:

Concorso N°206 di giovedì 25 dicembre anticipato a martedì 23 dicembre 2025 alle 20;

Concorso N°207 di venerdì 26 dicembre posticipato a sabato 27 dicembre 2025 alle 20;

a sabato 27 dicembre 2025 alle 20; Concorso N°208 di sabato 27 dicembre posticipato a lunedì 29 dicembre 2025 alle 20.

Il rinvio legato alle festività non influisce sulle probabilità di vincita né sull’esito dei concorsi. Come già spiegato, si tratta di un semplice adeguamento tecnico previsto dal regolamento, che garantisce la regolarità delle estrazioni anche in presenza di giorni festivi.

Per rimanere aggiornati sulle modifiche e non rischiare di perdere l’occasione di partecipare ai concorsi il consiglio è quello di consultare i portali ufficiali dove vengono comunicate tutte le informazioni utili.