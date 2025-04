video suggerito

Le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 25 aprile 2025 non ci saranno: quando si recupera Oggi 25 aprile, Festa della Liberazione, non saranno effettuate le consuete estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: ecco il calendario dei prossimi concorsi e quando si recupera.

A cura di Antonio Palma

Le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi venerdì 25 aprile 2025 non ci saranno. Come stabilito da una determina dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, infatti, in occasione della Festa della Liberazione le estrazioni odierne sono state sospese. Sia il regolamento del gioco del Lotto sia quello del SuperEnalotto infatti prevedono che le estrazioni dei concorsi a premi non possano essere effettuate durante i giorni festivi.

Questa settimana dunque la terza estrazione settimanale salta ma non andrà perduta e sarà recuperata in un giorno non festivo. Come prevede il calendario delle prossime estrazioni del Lotto e SuperEnalotto, le date slitteranno tutte in avanti accavallandosi a quelle della settimana successiva. Le estrazioni di oggi venerdì 25 aprile 2025 infatti sono state posticipate a domani sabato 26 aprile al consueto orario previsto, a partire dalle 20. Di conseguenza le estrazioni di sabato slitteranno al lunedì successivo, 28 aprile, primo giorno feriale disponibile.

Ecco il calendario dei prossimi concorsi e quando verranno estratti i numeri vincenti del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto:

Le estrazioni di Lotto e SuperEnalotto di venerdì 25 aprile sono posticipate a sabato 26 aprile;

Le estrazioni di Lotto e SuperEnalotto di sabato 26 aprile sono posticipate a lunedì 28 aprile

Analoghi spostamenti di data avverranno anche nei prossimi giorni in occasione della festività del 1 maggio, Festa dei lavoratori. Anche in questo caso infatti le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto saranno sospese e rimandate a data successiva. Nella settimana che va dal 5 Maggio all’11 Maggio infatti avremo ben 5 estrazioni del Gioco del Lotto e del Superenalotto anziché le consuete quattro settimanali.