Le condizioni di Papa Francesco: "Ulteriore lieve miglioramento ma la prognosi resta riservata", il bollettino Le condizioni cliniche del Pontefice nelle ultime 24 ore hanno mostrato un ulteriore lieve miglioramento e l'insufficienza renale è rientrata ma la prognosi rimane riservata. Lo comunica la Sala Stampa Vaticana nel nuovo bollettino medico sulla salute di Papa Francesco.

A cura di Antonio Palma

Papa Francesco migliora ancora, le condizioni cliniche del Pontefice nelle ultime 24 ore hanno mostrato un ulteriore lieve miglioramento e l'insufficienza renale è rientrata ma la prognosi rimane riservata. Lo comunica la Sala Stampa Vaticana nel nuovo bollettino medico pubblicato questa sera per gli aggiornamenti di oggi sulle condizioni di salute del Pontefice, ricoverato dallo scorso venerdì 14 febbraio al Policlinico Gemelli di Roma.

Situazione in miglioramento dunque per Bergoglio, come dimostra anche la Tac a cui è stato sottoposto. "Le condizioni cliniche del Santo Padre nelle ultime 24 ore hanno mostrato un ulteriore, lieve miglioramento. La lieve insufficienza renale riscontrata nei giorni scorsi è rientrata. La TAC torace, eseguita ieri sera, ha evidenziato una normale evoluzione del quadro flogistico polmonare" spiegano dalla Santa Sede, aggiungendo che "Gli esami ematochimici ed emacrocitometrici della giornata odierna hanno confermato il miglioramento di ieri". Il riferimento è alla tac fatta ieri da Papa Francesco per il monitoraggio radiologico della polmonite bilaterale che gli è stata riscontra dopo il ricovero per una bronchite persistente aggravata da una infezione.

Papa Francesco però "continua l'ossigenoterapia ad alti flussi" anche se fortunatamente oggi "non ha presentato crisi respiratorie asmatiformi". Il Pontefice "Continua la fisioterapia respiratoria" e "Nel corso della mattina ha ricevuto l’Eucarestia" mentre "Il pomeriggio è stato dedicato alle attività lavorative".

Questa mattina la stessa Sala Stampa vaticana avevano informato che il Papa ha trascorso una notte tranquilla e aveva riposato dopo aver ricordato ieri che le condizioni cliniche del Santo Padre rimangono critiche, ma stazionarie. Nemmeno ieri infatti si erano presentati episodi acuti respiratori ed i parametri emodinamici erano stabili.