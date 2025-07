video suggerito

L’avvocato di Sempio: “Le analisi sul tappetino tutto fumo, torniamo all’esame sulle unghie di Chiara Poggi” A Fanpage.it l’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, commenta i risultati delle analisi sul tappetino del bagno della villetta di Garlasco, ovvero che il sangue è di Chiara Poggi: “Confermano tutto quello emerso già negli anni. Tutto fumo e niente arrosto”. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giorgia Venturini

137 CONDIVISIONI condividi chiudi

Andrea Sempio e l’avvocato Massimo Lovati.

Solo sangue di Chiara Poggi è emerso analizzando il tappetino del bagno della villetta di Garlasco. Anche in queste nuove analisi dell'incidente probatorio – che rientra nel nuovo filone di indagini della Procura di Pavia – non emerge il Dna di Andrea Sempio, ovvero dell'attuale indagato. Nessuna novità dunque rispetto agli accertamenti fatti in questi 18 anni. Tutto si concentrerà ora sulla rivalutazioni dei dati della perizia svolta nel 2014 sulle unghie di Chiara Poggi: il perito di allora aveva escluso un Dna chiaro e completo. La difesa di Alberto Stasi negli anni successivi aveva attribuito una – seppur piccola – porzione di materiale genetico trovato al Dna di Sempio. Saranno ora i nuovi periti dell'incidente probatorio a confermare o smentire la perizia del 2014, quella che poi aveva portato già a una archiviazione dell'attuale indagato nel 2017. A Fanpage.it l'avvocato di Sempio, Massimo Lovati, commenta questi ultimi sviluppi.

Avvocato, cosa pensa dei nuovi risultati dell'incidente probatorio?

Confermano tutto quello emerso già negli anni. Tutto fumo e niente arrosto. Torniamo ora all'esame del Dna sulle unghie di Chiara Poggi: quello che la difesa di Stasi e la recente consulenza della Procura dice di essere sostanza biologica di Andrea Sempio. Quello che noi invece abbiamo sempre negato. Da qui era partito l'incidente probatorio e qui ritorniamo. Non si sa però quando. Non c'è ancora una data.

Leggi anche Garlasco, è di Chiara Poggi il sangue trovato sul tappetino del bagno e sulle scale della villetta

Secondo lei è l'unica parte dell'incidente probatorio da cui potrebbe emergere qualcosa?

Più che altro manca solo questo. Il resto è stato tutto fatto: almeno di esami scientifici non ce ne sono altri in programma. L'incidente probatorio era basato sulla ricerca del Dna. Hanno già verificato che sugli altri reperti non c'è il Dna di Sempio, attendiamo la rivalutazione dei risultati della perizia del 2014 sulle unghie di Chiara Poggi, materiale che ora non c'è più e su cui quindi non possiamo rifare le analisi. Allora il perito De Stefano aveva detto che non c'era abbastanza materiale genetico da fornire il Dna completo di una persona.

Se da queste rivalutazioni uscisse quanto confermato dal perito della Procura lo scorso anno, ovvero che invece è Dna di Andrea Sempio quello trovato sulle unghie di Chiara Poggi?

Non ci voglio neanche pensare. La consulenza della Procura è del 2024, il tampone fatto per prendere il Dna del mio assistito è di marzo di quest'anno. Possono scrivere quello che vogliono. Hanno ricalcato la consulenza tecnica della Skp investigazioni del 2017 (anno che poi sono state archiviate le indagini su Andrea Sempio): questa agenzia investigativa ora risulta sotto sequestro.

Si tratta dell'agenzia che aveva prelevato il Dna di Andrea Sempio da una tazzina del caffè e da una bottiglietta d'acqua. Da qui erano state fatte – da parte della consulenza della difesa di Stasi – le prime rivalutazioni sulle analisi sulle unghie che avevano portato ad accertare la presenza di Dna di Sempio. Ora c'è Dna ufficiale di Sempio…

Questo dimostra che quei reperti non erano genuini. Erano stati sottratti clandestinamente. Ora la tazzina del caffè e il cucchiaino non ci sono più.

Chi avrebbe dovuto conservarli negli anni?

Non lo so. La tazzina non è mai comparsa. Hanno detto che non l'hanno mai repertata. Invece la bottiglietta dell'acqua è stata presa dalla spazzatura dell'Iper di Montebello. Vogliono sostenere che ciò che non era leggibile durante la perizia di De Stefano ora lo è. Mi sembra che parlino marziano. Non può invece essere attribuito a nessuno il materiale genetico sulle unghie.

Lei ha sempre sostenuto che Alberto Stasi è innocente. Cosa pensa del suo Dna presente sulla cannuccia dell'Estathé?

Penso che sia irrilevante. Stasi andava a casa di Chiara Poggi tutti i giorni.