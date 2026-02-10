L’auto si ribalta sulla Statale 131, la moglie chiama i soccorsi ma il marito muore dopo una settimana di agonia

Giovanni Ladu, 79 anni, è morto dopo essere rimasto ferito insieme alla moglie in un incidente d’auto sulla Statale 131, nella Provincia di Oristano. Neanche l’elisoccorso è riuscito a salvarlo.

L’auto su cui viaggiava il pensionato insieme alla moglie

Si è spento il 9 febbraio, dopo una settimana di agonia all'ospedale di Nuoro, il pensionato 79enne Giovanni Ladu. L'uomo era rimasto coinvolto in un incidente d'auto mentre viaggiava con sua moglie lungo la Strada Statale 131, all’altezza di Santa Cristina nella provincia di Oristano.

Era il 2 febbraio e da allora il 79enne versava in condizioni critiche. Era stata la moglie, anche lei gravemente ferita, a chiamare i soccorsi dopo che la loro auto si era ribaltata finendo su una cunetta al lato della strada.

I due viaggiavano in direzione di Cagliari quando, per motivi ancora da accertare, l'uomo ha perso il controllo dell'auto, si è schiantata contro il guardrail al lato della carreggiata, e infine si è ribaltata. L'impatto ha provocato gravi lesioni a entrambi gli occupanti dell'abitacolo, ma al momento dell'arrivo dei vigili del fuoco era già evidente la situazione particolarmente grave in cui si trovava Ladu.

Per lui infatti era stato immediatamente disposto il trasferimento in elisoccorso all'ospedale. Una volta giunto sul posto, però, l'elicottero del soccorso regionale Areus non aveva trovato lo spazio sufficiente per atterrare, e per questo il medico si è calato sul luogo dell'incidente con una corda. Il 79enne è stato così portato a bordo del mezzo e trasferito nel nosocomio per le cure del caso.

Nonostante l'intervento tempestivo, però, per lui non c'è stato niente da fare, e dopo una settimana dall'incidente è deceduto. L'uomo era originario di Nuoro, e, come si legge sui social, in queste ore gli amici e i conoscenti della sua città si stanno stringendo intorno alla famiglia con messaggi di solidarietà e cordoglio.