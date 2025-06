L’auto sbanda e finisce nel canale: morta ragazza di 20 anni a Canosa di Puglia, ferita l’amica 25enne

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio.

Ancora vittime della strada in Puglia dove una ragazza di 20 anni è morta tragicamente nelle scorse ore a seguito di un terribile incidente stradale avvenuto sulla statale 93 nel territorio del comune di Canosa di Puglia, nel nord Barese. Il tragico schianto nella notte tra lunedì e martedì, intorno alle 2 e 40 di oggi 3 giugno. Nello stesso impatto ferita anche un’altra ragazza 25enne che viaggiava sulla stessa vettura.

Entrambe le giovani coinvolte nell’incidente stradale sono originarie di Rapolla, in provincia di Potenza, e stavano viaggiando sulla statale 93 proprio verso Lavello e la Basilicata quando è avvenuto lo schianto fatale. Al volante del mezzo pare ci fosse la 25enne mentre la vittima era seduta sul lato passeggero. Per motivi ancora tutti da chiarire, l’automobilista ha perso il controllo del mezzo che ha improvvisamente sbandato.

La vettura è finita fuori strada impattando con violenza in un canale di scolo che fa da cunetta. Nulla da fare per la 20enne passeggera che è morta praticamente sul colpo. I soccorsi giunti sul posto hanno potuto solo accertarne il decesso.

La conducente, soccorsa dai volontari dell'Oer, invece è stata trasportata d’urgenza all'ospedale Bonomo di Andria dove è stata ricoverata. Le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i Vigili del fuoco. Sull'accaduto indagano ora i carabinieri accorsi sul posto per i rilievi del caso.

Si tratta della seconda vittima sulle strade pugliese in poche ore. Un altro incidente stradale avvenuto nella serata dei lunedì in provincia di Lecce, sulla Vernole-Acquarica, è costato la vita un motociclista di 60 anni, originario di Pisignano, frazione di Vernole. La vittima viaggiava con la moglie su una moto che si è scontrata con un'auto. Per l’uomo, sbalzato sull'asfalto, non c’è stato nulla da fare. Soccorsa e trasportata in ospedale moglie, che è ricoverata ma non è in pericolo di vita.