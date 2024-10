L’auto esce fuori strada e centra la colonnina del gas a Marzolara: la vettura va a fuoco Tanta paura a Marzolara (Parma), dove una vettura si è schiantata contro una colonnina del gas. La macchina ha preso fuoco: a bordo vi erano una donna di 47 anni e la figlia di 23. Entrambe sono salve per miracolo. Una delle due donne è rimasta ferita. Entrambe le passeggere non sono in pericolo di vita. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

Tanta paura a Marzolara, in via Battilocchi. Nella mattinata di martedì 22 ottobre, un'automobile ha preso fuoco dopo aver centrato in pieno la centralina di smistamento del metano. A bordo della vettura viaggiavano due persone, una donna di 47 anni e la figlia di 23, entrambe salve. Tutte e due sono riuscite ad abbandonare la macchina prima che scoppiasse l'incendio: una delle due è rimasta ferita. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare l'incendio e mettere in sicurezza il luogo dell'incidente.

I video dell'accaduto sono stati diffusi dopo poco tempo online, diventando in breve virali. Le due donne a bordo dell'automobile avrebbero riportato ustioni di media gravità. Entrambe hanno evitato la tragedia in pochissimi istanti e sono state prese in carico dai sanitari del 118 intervenuti per i primi soccorsi in stato di choc.

Secondo quanto finora ricostruito, l'utilitaria sulla quale si trovavano le due vittime avrebbe sbandato per cause che restano ancora da accertare. La 47enne e sua figlia sono state trasportate per le prime cure presso l'ospedale di Parma, che ha accertato il buono stato di salute ed escluso il pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Calestano e Borgotaro, con i vigili del fuoco di Parma e i tecnici della società del gas per le operazioni di spegnimento. Ad allertare i soccorsi dopo lo schianto, sarebbero stati alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Le due donne sono state aiutate dalle persone presenti sul posto al momento dell'incidente. La decisione e la tempestività nell'intervento è stata fondamentale per salvare la vita alle due ed evitare che entrambe rimanessero coinvolte nell'incendio.

Secondo quanto finora reso noto, la vettura delle due donne era alimentata a metano. Gli accertamenti sono ancora in corso: per il momento resta il sollievo di aver evitato una tragedia.