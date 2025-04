Cade dal sesto piano sull’auto parcheggiata, distrugge la vettura ma si salva: “Era sveglia e parlava” L’incidente, ripreso in un video registrato dalle telecamere della zona, è avvenuto martedì scorso 15 aprile a Ekaterinburg, in Russia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la pensionata sarebbe caduta accidentalmente dalla finestra mentre puliva i vetri delle finestre di casa. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

Un'anziana donna russa si è salvata miracolosamente dopo essere caduta dal sesto piano del suo palazzo schiantandosi su un'auto parcheggiata nel vialetto sottostante. La scena, ripresa anche in un video registrato dalle telecamere della zona, è avvenuta martedì scorso 15 aprile a Ekaterinburg, in Russia. Nel breve filmato diffuso da Baza si vede qualcosa che vola dall'alto e pochi istanti la dopo la donna che precipita di schiena sul tetto dell'auto in sosta sotto il palazzo facendo attivare l'allarme.

Nei pochi secondi successivi la donna tenta anche di alzarsi ma senza riuscirci. La signora, identificata poi come una 84enne residente nello stesso palazzo, infatti si è salvata ed è rimasta anche cosciente durante i soccorsi. La signora infatti è stata poi soccorsa e trasportata in ospedale dove è attualmente ricoverata. Secondo i testimoni oculari, citati dai giornali locali, la pensionata ha parlato con loro e ha chiesto anche di coprirla prima dell'arrivo dei soccorsi rimanendo sempre vigile pur non riuscendo a muoversi.

"Ho sentito l'allarme e l'ho vista sdraiata sulla mia auto dalla finestra. Hanno detto che era una vicina del sesto piano. Vivo in questa casa da 12 anni ma non l'avevo mai vista prima e non conosco questi vicini", ha detto il proprietario dell'auto che è stata pesantemente danneggiata.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la pensionata sarebbe caduta accidentalmente dalla finestra mentre puliva i vetri delle finestre di casa nelle prime ore della mattinata di martedì scorso. "Durante le indagini, è stato accertato in via preliminare che l'anziana donna è caduta dalla finestra a causa della sua disattenzione. La vittima è stata ricoverata in una struttura medica e sta ricevendo l'assistenza necessaria. La polizia sta conducendo un'indagine sull'incidente", ha riferito l'ufficio stampa del Ministero degli Interni russo.