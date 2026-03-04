Attualità
Auto senza assicurazione parcheggiata in divieto di sosta, i vigili la sequestrano e scoprono che è dell’assessore

A Viareggio i vigili sequestrano una Bmw senza assicurazione e in divieto e solo al controllo scoprono che appartiene all’assessore alla Polizia municipale, Rodolfo Salemi.
A cura di Maria Neve Iervolino
Senza assicurazione e in divieto di sosta: non poteva sfuggire al sequestro da parte dei vigili urbani l'auto parcheggiata vicino al municipio di Viareggio (Lucca). I vigili avevano notato la Bmw ferma da tempo, sembra da novembre 2025, ma non potevano immaginarsi che fosse proprio dell'assessore alla polizia municipale Rodolfo Salemi.

La scoperta è stata fatta durante un normale controllo su strada, al termine del quale i vigili si sono visti costretti a procedere al sequestro a causa dell'assicurazione scaduta. La Bmw si trovava in una via poco distante dal luogo di lavoro del politico, il municipio cittadino, e il proprietario non era neanche un assessore qualsiasi, ma proprio quello con la delega alla polizia municipale. Nonostante il dato emerso in fase di controllo, l'auto è stata ugualmente sottoposta a fermo amministrativo e soggetta a rimozione con il carro attrezzi. La multa invece è stata recapitata all'assessore.

Secondi le ricostruzioni dei quotidiani La Nazione e Il Tirreno, l'assessore Salemi poco dopo avrebbe provveduto a pagare la multa e regolarizzato la polizza dell'auto, può quindi chiedere anche il dissequestro.

Rodolfo Salemi, 31 anni, è un ex forzista. Oltre a ricoprire la carica di assessore a Viareggio nella vita svolge il lavoro di rappresentante farmaceutico. Da lungo tempo è attivo in politica e nelle istituzione. Già vice-presidente di Anci Giovani Toscana, è in Consiglio Comunale dal 2015, dove ha ricoperto il ruolo di capogruppo e consigliere coadiutore allo sport. Nel 2017 ha lasciato Forza Italia.

