Lascia il cellulare a casa a Trieste e sparisce, si cerca una ragazza di 17 anni Allegra, 17 anni, si sarebbe allontanata il 25 luglio dalla casa di Trieste in cui vive con la madre. Indagano i carabinieri. Sui social l’appello dei familiari.

A cura di Susanna Picone

La foto della 17enne diffusa sui social

Una ragazza di 17 anni, Allegra C. il suo nome, risulta scomparsa dalla sua casa di Trieste dove vive insieme alla madre. La famiglia della minorenne ha lanciato un appello nel pomeriggio del 25 luglio e ad oggi ancora non ci sono notizie della giovane. “È sparita mia figlia Allegra da stamattina non ho notizie. Vive a Trieste. Aiutatemi a trovarla” è il tweet, con la foto della ragazza, condiviso il 25 luglio dal padre Sergio, che vive a Napoli.

La denuncia di scomparsa è stata fatta dalla madre presso la stazione dei carabinieri di via dell'Istria, nel capoluogo giuliano. Alta circa un metro e settantasei, la giovane scomparsa ha gli occhi azzurri e i capelli rossi (diversi quindi dalla foto diffusa sui social).

Come si legge anche nella scheda condivisa da “Chi l’ha visto?”, Allegra indossava una maglietta bianca corta quando è sparita, pantaloncini blu e scarpe bianche e rosse. Ha un piercing al naso. Al momento, a quanto si apprende, la pista privilegiata dagli investigatori sarebbe quella dell'allontanamento volontario.

Secondo quanto riportato anche dalle cronache locali, quando la madre della diciassettenne è rientrata a casa ha trovato il cellulare della figlia senza la scheda all’interno. Poco prima di sparire, a un amico Allegra avrebbe detto di voler staccarsi un po’ dai social. Con sé la giovane potrebbe avere anche una cospicua somma di denaro.

Sul caso indagano i militari dell'Arma. Tante le segnalazioni arrivate ai familiari in questi giorni, ma nessuna finora ha portato al ritrovamento della giovane. “Non vuole farsi trovare. Spero solo per poco tempo”, si legge in un altro tweet del padre. Chiunque dovesse vederla è pregato di mettersi in contatto con i carabinieri. La Prefettura di Trieste ha attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Informati i valichi di frontiera e il personale delle forze dell'ordine nelle stazioni ferroviarie.