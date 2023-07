Lascia il cane in auto sotto il sole cocente e va in spiaggia a fare il bagno: denunciata 82enne I fatti presso la spiaggia di San Pietro in Bevagna, vicino Manduria, in provincia di Taranto. Intervento di carabinieri e vigili del fuoco dopo la segnalazione di un passante.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Ha lasciato il suo cane in auto e se n'è andata in spiaggia. Una donna di 82 anni è stata denunciata a piede libero dai carabinieri della sezione radiomobile del Comando Compagnia di Manduria alla Procura della Repubblica di Taranto per l'ipotesi di reato di ‘abbandono di animali‘.

La povera bestia – si tratta di un volpino – sofferente, è stata notata da un passante nei pressi della spiaggia di San Pietro in Bevagna. Ha dato l'allarme e sul posto sono subito arrivati i militari del nucleo radiomobile di Manduria. Con l'aiuto dei vigili del fuoco hanno forzato la portiera della macchina e hanno tratto in salvo lo sfortunato il cagnolino.

A causa dell’altissima temperatura e del conseguente riscaldamento dell’abitacolo, all’arrivo dei soccorsi, alle ore 16.00 circa e quindi in uno dei momenti più caldi della giornata, l’animale versava in condizioni di grave sofferenza. Nell’attesa dell’arrivo del personale veterinario, il cane è stato portato subito all’ombra ed è stato dissetato. Non è chiaro da quanto tempo fosse lì.

Leggi anche Guidano per 350 km per abbandonare il cadavere del papà e continuare a incassare la sua pensione

Poco dopo, sul bagnasciuga, è stata individuata la proprietaria, che, come detto, è stata segnalata alla Procura della di Taranto. L'82enne non ha saputo dare spiegazioni valide sul motivo per cui avesse lasciato il cane nell'auto sotto il sole cocente.

Purtroppo si tratta solo dell'ultimo caso di questo tipo. Solo ieri abbiamo scritto di una vicenda analoga avvenuta ad Albignasego, nel Padovano, dove una cagnolina lasciata sul balcone di casa per ore dai proprietari, una cagnolina non ha retto a un pesantissimo colpo di calore dovuto alle alte temperature di questi giorni ed è morta dopo una settimana di agonia in una clinica veterinaria.