video suggerito

Lascia auto per non guidare ubriaco, multato mentre torna a casa a piedi col nuovo codice della strada Una pattuglia dei carabinieri lo ha fermato mentre camminava sul marciapiede tra Cavi di Lavagna e Chiavari (Genova) e gli ha comminato una sanzione da 102 euro per ubriachezza. Ecco perché e cosa dice il nuova codice della strada in merito. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

Aveva deciso di lasciare la propria auto parcheggiata vicino al locale da ballo dove aveva trascorso la serata per tornare a casa a piedi, ritenendo che fosse la scelta più sicura e responsabile. Nonostante questo, però, non è riuscito a evitare una multa per ubriachezza.

Mentre camminava lungo l’Aurelia, tra Cavi di Lavagna e Chiavari, un tratto della strada che si snoda nella provincia di Genova, il giovane è stato fermato dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sestri Levante. Secondo il nuovo codice della strada, infatti, lasciare semplicemente l’auto non è sufficiente per evitare una sanzione.

Quando i militari lo hanno visto procedere con difficoltà, camminando in modo instabile e con gli occhi visibilmente arrossati, hanno deciso di fermarlo per un controllo. Nonostante il giovane stesse semplicemente camminando, la sua condizione ha portato alla sanzione di 102 euro per ubriachezza.

L’incidente si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 2:30. I carabinieri, durante il pattugliamento, hanno notato il ragazzo, che appariva visibilmente alterato: con passi incerti, occhi rossi e linguaggio confuso, stava cercando di chiedere un passaggio a qualche automobilista di passaggio lungo l'Aurelia.

Dopo averlo fermato per una verifica, è stato identificato, e a seguito di un controllo della sua situazione psicofisica, gli è stata contestata l’ubriachezza in luogo pubblico, come previsto dall’articolo 688 del codice penale. La sanzione per questa infrazione va da 51 a 309 euro, ma al giovane è stata applicata una multa ridotta di 102 euro.

Nonostante la sanzione, il ragazzo ha deciso di non firmare il verbale e ha rifiutato di ritirarlo, come piccola forma di dissenso verso l’accaduto. Tuttavia, questa scelta non ha cambiato la sostanza dei fatti: la multa è stata comunque emessa e il giovane dovrà fare i conti con la realtà della situazione.