L’affitto del bar scade, i vicini comprano l’edificio e lo fanno chiudere per evitare i rumori

Bar chiuso dai vicini stanchi del troppo rumore. È accaduto a Padova dove uno storico bar del centro e ritrovo di universitari ha dovuto chiudere i battenti dopo che la proprietà dell'immobile non ha voluto rinnovare il contratto di affitto, che durava da 30 anni, preferendo vendere l'edificio al miglior offerente.

La richiesta per l'acquisto era troppo onerosa per il titolare della licenza del bar, che lo gestiva ormai da oltre venti anni, così a farsi avanti sarebbero stati alcuni residenti della zona, come ha ricostruito il Corriere del Veneto, che avrebbero colto la palla la balzo stanchi dei rumori.

Un grosso dispiacere per il titolare del bar, Dario Zannoni, visto che il locale andava molto bene ma che ha deciso ora di voltare pagina e cercare un posto per aprire di nuovo in una nuova sede dove qualcuno sarà lieto di affittargli l'immobile. "Padova non perderà una bottega storica" ha spiegato riferendosi al fatto che la Camera di commercio lo premiò come bottega storica, assicurando però che è già al lavoro invece per l'apertura del locale estivo.

"Dal primo di aprile saremo ai chioschi del Naviglio come ogni anno, non ho intenzione di demordere. In fondo non è una questione di bollette, crisi o mala gestione. Gli affari andavano bene, devo andare via solo per il mancato rinnovo del contratto di affitto" ha dichiarato Zannoni.

Al suo fianco ha trovato l'amministrazione locale che ha promesso di dargli una mano per trovare un nuovo poso in centro. "È una perdita notevole per la ristorazione del centro, ho promesso a Dario che proveremo a dargli un mano" ha spiegato infatti l'assessore al commercio. Per quanto riguarda il vecchio edificio, per ora nessuna certezza. "Non diventerà un garage. Il Piano degli Interventi prevede la trasformazione di quell’immobile da area commerciale a residenziale" ha spiegato l'assessore, aggiungendo: "Potrebbe quindi diventare un appartamento".