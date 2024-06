Ladri rubano un’auto di lusso in pieno giorno nel Barese: il furto sotto gli occhi di telecamere e passanti Alcuni ladri a volto coperto sono riusciti a rubare una Bmw parcheggiata nella zona industriale di Modugno in pieno giorno. A nulla sono valse le urla di un passante che chiedeva di allertare la polizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

In pochi istanti alcuni ladri incappucciati sono riusciti a portare via una Bmw parcheggiata nella zona industriale di Modugno in pieno giorno, andando prima in retromarcia e poi spingendola in avanti con un'altra auto. Il furto è avvenuto in pochi secondi in pieno giorno mentre un passante, accortosi di quanto stava avvenendo, chiedeva aiuto. "Chiamate la polizia" ha gridato inutilmente l'uomo.

Niente da fare però, perché i ladri sono riusciti a spostare la vettura di lusso "tamponandola" più volte con un'altra auto che così l'ha spinta in avanti fino a quando i malviventi non sono riusciti a metterla in moto. Non è la prima volta che un furto si svolge con queste modalità in Puglia, né è la prima volta che tutta la scena avviene in pieno giorno sotto l'occhio delle telecamere.

Il video è infatti divenuto in brevissimo tempo virale su internet, anche se per il momento dei ladri in passamontagna non vi è alcuna traccia. Quello che colpisce della vicenda e soprattutto di quanto ripreso dalle telecamere è l'indifferenza dei ladri nonostante le urla del passante. I malviventi, infatti, non hanno accennato alcun tentativo di fuga davanti alla disperazione dell'uomo a piedi e hanno portato a termine senza colpo ferire il furto. Nessun altro testimone ha ovviamente allertato le forze dell'ordine che comunque sarebbero intervenute troppo tardi rispetto al furto che si stava verificando in quel preciso istante.

Non resta che indagare sulla vicenda nel tentativo di risalire all'identità delle persone coinvolte nel furto dell'auto. Le operazioni sono rese ulteriormente complicate dal fatto che i ladri indossassero un passamontagna per non essere riconosciuti. Chi sta indagando però potrebbe essere aiutato dall'insolita (quanto coraggiosa) scelta di agire in pieno giorno, seppur a volto coperto.