video suggerito

Ladri in fuga a Treviso: per fermare i carabinieri, gli svuotano il contenuto dell’estintore addosso Inseguimenti da film questa note lungo la Castellana a Resana. A Monastier un’Audi non si è fermata all’alt ed è stata inseguita lungo la Treviso Mare, poi l’espediente pericoloso e improvvisato lungo la Sr245, nel Trevigiano. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

Hanno spruzzato il contenuto di un estintore dai finestrini posteriori per fare in modo che i carabinieri interrompessero l'inseguimento. I fatti sono avvenuti nella tarda serata di ieri, venerdì 29 novembre, lungo la Castellana (Sr245) all’altezza di Resana, in provincia di Treviso. Il giorno prima i militari dell'Arm del Nucleo Radiomobile di Castelfranco Veneto aveva intercettato un'Audi A6 di colore grigio, segnalata per essere già stata utilizzata in vari furti nelle province circostanti.

Il veicolo non si è fermato al controllo dei militari e, dopo un inseguimento ad alta velocità sulla "Treviso Mare" nei pressi di Monastier, è riuscito a sfuggire dirigendosi verso San Donà di Piave.

L'inseguimento più spettacolare è avvenuto però durante la notte, quando le forze dell'ordine hanno individuato un'auto sospetta di colore scuro sulla regionale 245. Insospettiti, sono partiti alla carica. Per evitare di essere catturati, i balordi hanno messo in atto un pericoloso stratagemma: hanno spruzzato il contenuto di un estintore dai finestrini posteriori, costringendo i militari a fermarsi per evitare incidenti.

Con entrambe le bande di ladri ancora in fuga, i carabinieri hanno invitato i cittadini a collaborare segnalando immediatamente al 112 qualsiasi veicolo o comportamento sospetto, per contribuire a mantenere la protezione comune: “Si ribadisce l'importanza della collaborazione dei cittadini: segnalare prontamente al numero di emergenza 112 ogni autovettura o comportamento sospetto consente di orientare con precisione lo sforzo operativo dei Carabinieri, contribuendo a garantire la sicurezza collettiva” fanno sapere le autorità.