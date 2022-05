L’addio a Jacopo Varriale, l’incredulità per il papà morto guidando contromano per 27 chilometri Incredulità e dolore ai funerali del 35enne morto sulla Firenze-Pisa-Livorno. L’interrogativo più grande è perché il 35enne abbia percorso 27 chilometri contromano senza fermarsi.

A cura di Antonio Palma

Dolore, lacrime ma anche tanta incredulità tra i tanti che hanno voluto salutare oggi per l'ultima volta Jacopo Varriale, il papà 35enne morto nella notte tra venerdì e sabato sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Tantissimi i presenti ai funerali a Santa Maria a Monte ma nessuno tra amici e parenti sa darsi una spiegazione di quanto accaduto quella terribile notte dello scorso weekend in cui un bimbo di appena un anno ha perso il padre e una moglie ha perso il marito amato. Una tragedia che infatti ha sconvolto una famiglia e una intera comunità ma che ha ancora molti punti oscuri su cui per ora nessuno sa dare una spiegazione.

Secondo quanto ricostruito finora, Varriale era stato a cena con gli amici del nuoto e poi si era messo al volante per tornare a casa dove la moglie lo attendeva ma, per motivi tutti da accertare, ha imboccato la superstrada contromano continuando a percorrerla per un lunghissimo tratto fino a quando si è schiantato contro un'altra vettura che procedeva nel giusto senso di marcia con a bordo quattro giovani, tutti rimasti feriti e ora ricoverati in ospedale tra Cisanello e Livorno.

L'interrogativo più grande è perché il 35enne abbia percorso 27 chilometri contromano senza fermarsi prima dello schianto o tentare di uscire anche se altri automobilisti hanno cercato di avvisarlo. Un altro interrogativo è il perché abbia imboccato quella strada visto che dal luogo del locale a casa la strada da percorrere è un'altra, infine non è chiaro nemmeno dove abbia imboccato la superstrada e a che ora. Interrogativi per ora senza risposta.

Intanto gli amici hanno lanciato una raccolta fondi per la famiglia. “Jacopo ci ha lasciati, rimaniamo attoniti e storditi davanti ad una notizia che nessuno neanche s'immaginava lontanamente. Jacopo ha lasciato Andrea ed Alessia e dobbiamo fare tutto quello che è in nostro potere per stare accanto a loro e aiutarli ora e sempre” si legge nella pagina di raccolta fondi a favore del figlio e della moglie di Jacopo Varriale.