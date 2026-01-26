La sua Bmw si schianta contro un palo a San Vito dei Normanni: morto l’imprenditore Nicola Ippolito

Il 38enne Nicola Ippolito è morto in un incidente stradale lungo la provinciale 35 tra San Vito dei Normanni e Specchiolla. La sua BMW è uscita di strada sotto la pioggia, coinvolgendo anche un pick-up. Inutili i soccorsi. Era un imprenditore molto conosciuto in paese.

La comunità di San Vito dei Normanni piange Nicola Ippolito, 38 anni, noto imprenditore locale, morto in un tragico incidente stradale avvenuto domenica pomeriggio, 25 gennaio 2026, lungo la provinciale 35, l’arteria che collega il centro abitato a Specchiolla, sulla costa brindisina.

L’uomo viaggiava a bordo della sua BMW quando, per cause ancora da accertare, la vettura è uscita di strada in condizioni meteo difficili: pioggia intensa e asfalto reso viscido hanno probabilmente contribuito alla perdita di controllo. In quel tratto era presente anche un pick-up, con a bordo una coppia: non è chiaro se ci sia stato uno scontro diretto tra i due mezzi o se l’auto di Ippolito abbia solo sfiorato l'altro mezzo prima di finire contro un palo e un muretto a secco, abbattendolo. L’impatto si è rivelato fatale per Nicola. La passeggera del pick-up ha riportato ferite lievi ed è stata medicata sul posto, mentre il conducente è rimasto illeso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale, diretta dalla comandante Alma Passante, impegnati per diverse ore nei rilievi e nelle operazioni di messa in sicurezza, complicate dal maltempo. I soccorsi hanno trasportato Ippolito d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi, dove purtroppo è deceduto poco dopo.

La comunità locale è rimasta profondamente scossa. Ippolito era molto conosciuto in paese non solo per la sua attività imprenditoriale, ma per il rapporto diretto e quotidiano che aveva con tante persone. Per anni era stato titolare del locale “Sale, Zucchero & Caffè”, punto di ritrovo per molti sanvitesi. Successivamente, insieme al fratello, aveva avviato un’altra attività nel cuore del centro storico di Ostuni: “Panze Rotto gourmet”, aperto durante la stagione estiva e diventato rapidamente un riferimento anche per i numerosi turisti. Entrambe le attività erano state poi cedute e, negli ultimi tempi, Nico lavorava presso un’azienda agricola di famiglia.

Lascia la moglie, titolare di un centro di fisioterapia in paese, e familiari che oggi si stringono attorno al dolore di questa perdita improvvisa e drammatica.

I funerali sono stati fissati per domani, martedì 27 gennaio, alle 12:00, presso la parrocchia Santa Maria della Mercede a San Vito dei Normanni. Le autorità hanno intanto avviato accertamenti per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.