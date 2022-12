La recita parla di morte, bambini in lacrime: i genitori li portano via. Cosa è successo a Corato È accaduto durante uno spettacolo di Natale che ha coinvolto gli alunni della scuola elementare Nicola Fornelli nel comune in provincia di Bari. L’istituto: “Ci dissociamo da quanto accaduto”.

A cura di Biagio Chiariello

L'obiettivo era mettere in scena una recita che coinvolgesse i bambini della scuola elementare; il risultato però è stato uno spettacolo che suscitato sentimento di angoscia e disagio per i piccoli attori, spaventati dalla performance dell’attore e dal tema della recita, la morte, e dal modo in cui lo stesso protagonista lo ha declinato.

È accaduto a Corato, in Puglia, lo scorso 21 dicembre durante lo spettacolo dell’attore Roberto Corradino “La Cattedrale Vivente”, evento peraltro patrocinato da diversi enti istituzionali tra cui il Comune di Corato e la Regione Puglia.

Quando si sono accese le luci il regista-attore ha esordito con un monologo che prendeva di petto i timori più oscuri:

"Dobbiamo cacciare l’ala dell’Angelo nero che dà la morte che annuncia la morte e quindi annuncia la Vita, perché se nasci tu lo sai che devi morire".

E in platea sono iniziati i mugugni dei bimbi e delle bimbe, mentre i genitori provavano a consolare i loro figli lasciando i locali della Cantina Terra Maiorum dove si stava svolgendo la recita.

Immediate le reazioni della dirigenza della scuola elementare Nicola Fornelli di Corato che ha preso subito le distanze dai contenuti dello spettacolo. “Tutto quello che era stato preventivamente concordato dall’artista con i docenti referenti ha assunto connotazioni non facilmente comprensibili dai bambini di questa fascia d’età durante lo spettacolo finale” sottolinea la scuola.

“La dirigente e le docenti coinvolte – prosegue la nota della scuola – non avevano infatti contezza dell’intero programma della serata, essendo state interessate per tutto il percorso di preparazione dello spettacolo alla semplice performance corale".

Poi continua: "Pertanto i contenuti presentati dall’Associazione Verso Sud durante lo spettacolo sono stati solo frutto dell’iniziativa personale dell’artista e comunque in totale disaccordo con i principi pedagogici e didattico-educativi previsti e perseguiti nel nostro piano dell’offerta formativa e in cui la Scuola Fornelli crede fermamente”, conclude l’istituto scolastico.