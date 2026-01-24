La passione per il calcio e il sogno della musica: chi era il 19enne Davide Borgione trovato morto in strada

Si chiamava Davide Borgione il 19enne trovato morto in strada accanto alla sua bicicletta a Torino. Il giovane, grande appassionato di calcio e musica, aveva già perso il fratello nel 2023 a causa di un infarto.

Si chiamava Davide Borgione il 19enne trovato in strada privo di sensi a Torino.Accanto al suo corpo è stata rinvenuta la bici. I fatti sono avvenuti alle 3 di notte nel quartiere di San Salvario. Il giovane è stato rianimato a lungo dall'equipe medica del 118, ma per lui non vi è stato nulla da fare.

Chi era Davide Borgione, il 19enne trovato privo di sensi in strada a Torino

Il 19enne era un grande appassionato di calcio ed era un tifoso del Torino. Il ragazzo ha indossato le maglie di diverse società dilettantistiche torinesi, dal Barcanova fino alla Torinese. Il ragazzo era anche un grande appassionato di musica e sotto il nome d'arte Borgi ha pubblicato diverse canzoni e album. Il 19enne sognava una carriera da cantante.

La famiglia del 19enne aveva già perso un figlio: il fratello di Borgione, Andrea, era morto nel 2023 all'età di 35 anni. Il giovane, vice comandante della polizia locale di Vercelli, era stato stroncato da un infarto.

Leggi anche Firenze, senzatetto trovato morto dopo la notte davanti alla mensa della Caritas

Le piste vagliate dagli investigatori

Sulla morte del 19enne indaga la polizia locale. Le piste seguite dagli investigatori sono due: la prima è quella di un investimento da parte di un pirata della strada o quella di una caduta accidentale.

Borgione aveva lasciato da poco la discoteca Milk, dove aveva trascorso la serata. A poca distanza dal corpo i soccorritori hanno trovato la bici con la pedalata assistita. Andrà approfondita anche l'assenza di segni evidenti di danneggiamento sulla bicicletta: possibile, infatti, che il giovane sia caduto dal mezzo, così come potrebbe essere stato travolto sulla pista ciclabile.

Davide Borgione potrebbe essere stato travolto mentre attraversava la strada da un automobilista poi fuggito senza prestare soccorso. Non vi sono, inoltre, testimoni che hanno assistito alla scena, per cui per chiarire i fatti sarà necessario visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza.