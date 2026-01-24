Ragazzo trovato incosciente in strada a Torino, accanto a lui una bici: morto in ospedale

Il giovane di 23 anni trovato intorno alle 3 di notte in corso Marconi: è stato rianimato a lungo e trasportato al Cto, ma non ce l’ha fatta.

È giallo a Torino dove nella notte è stato trovato in strada, privo di sensi, un ragazzo di ventitré anni. Il giovane, nonostante l’intervento dei soccorsi, non ce l’ha fatta: è morto dopo essere stato trasportato al Cto. Non è ancora chiaro cos’è successo, sul posto sono intervenuti vigili e polizia.

Non è escluso che il giovane possa essere stato investito da un pirata della strada: non distante da lui è stata trovata una bicicletta. La segnalazione del ragazzo incosciente in strada è arrivata nella notte al 118 di Azienda Zero, i soccorsi sono arrivati intorno alle 3 in corso Marconi angolo via Nizza a Torino. Il ventitreenne è stato rianimato a lungo dall'equipe medica dell'ambulanza e trasportato in ospedale, ma non c’è stato nulla da fare.

La Polizia Municipale è al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti: non ci sono testimoni e al momento non sarebbe esclusa alcuna pista.

Articolo in aggiornamento