La nonna prova a svegliarlo, ma Gigi è morto per un infarto fulminante: aveva 17 anni. Disposta autopsia La tragedia a Bari. Gigi Pascazio viveva con sua nonna; anche la madre era stata vittima di una tragedia analoga a soli 24 anni. Sul corpo del giovane è stata disposta l’autopsia.

A cura di Biagio Chiariello

Un ragazzo barese di 17 anni, Gigi Pascazio, è morto nelle scorse ore a causa di un infarto fulminante. Il giovane frequentava l'istituto Ettore Majorana, nel rione San Paolo, e a dare la triste notizia è stata la dirigente scolastica, Paola Petruzzelli, sui social. Nelle prossime ore verrà effettuata l’autopsia sul corpo di Gigi. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato trovato senza vita nel suo letto dalla nonna che era andato a chiamarlo per cenare.

Ad ucciderlo potrebbe essere stato un infarto, probabilmente dovuto a malformazioni genetiche. Anche la madre, si legge su bariviva.it, morì a 24 anni in una tragica circostanza analoga ad appena 24 anni.

"Stamattina è stato molto triste arrivare a scuola e sapere che un nostro alunno è volato in cielo per un infarto fulminante – si legge – nel post di Paola Petruzzulli -.Una vita di sorrisi, di traguardi, di sfide, di amori che non ci saranno. Addio sfortunato ragazzo, che possa accoglierti la tua adorata mamma, noi tutti siamo vicini alla tua famiglia già provata da tanto dolore".

L’addio anche dalla scuola Majorana e dei compagni di classe che sui social ha dedicato un messaggio al ragazzo: “Oggi è un giorno davvero triste per la nostra comunità scolastica, che sconvolta dalla notizia si stringe alla famiglia in questo momento di dolore per la perdita di Gigi”. “La vita è davvero ingiusta. Riposa in pace tra le braccia della tua mamma” la toccante dedica di Giusi.

Leggi anche La canzone si interrompe bruscamente durante la diretta in radio, conduttore morto improvvisamente

Tantissimi anche i messaggi di cordoglio e solidarietà al post pubblicato su Facebook dalla zia di Gigi: "Non si può morire a questa età non ci sono parole x descrivere il destino crudele che vi ha strappati via prima la tua mamma a soli 24anni e ora tu a 17anni non è possibile" è solo uno dei tanti.