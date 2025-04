video suggerito

La morte di Bergoglio sui media del mondo: "Addio all'argentino che ha trasformato la chiesa" La notizia della morte di Papa Francesco oggi è diventata l'apertura di tutti i più importanti giornali e media del mondo. Dalla Cnn ad Al Jazeera, dalla Tass al The Times of India, passando per La Nacion e il Japan Times, tutti hanno dato ampio risalto al decesso di Bergoglio . Unica eccezione al momento sono i giornali cinesi.

A cura di Antonio Palma

"Addio al Papa Argentino, voce dei poveri che ha trasformato la chiesa", è il commento quasi unanime che oggi accompagna la notizia della morte di Papa Francesco sui media del mondo. Il decesso del Pontefice sudamericano, avvenuto questa mattina 21 aprile alle 7.30, è diventato infatti la notizia di apertura di tutti i media del mondo. Dai quotidiani occidentali a quelli arabi e orientali, dalle tv alle radio, dai grandi siti di informazione ai piccoli giornali locali, quasi tutti hanno dato grande risalto al decesso di Bergoglio.

“Ha difeso le persone ai margini e si è scontrato con i tradizionalisti”, scrive il New York Times, ricordando che “il primo Papa dall’America latina e il primo gesuita era una voce sincera che ha lottato per creare una Chiesa cattolica più inclusiva". "È morto Papa Francesco, l'argentino che ha trasformato la Chiesa" titola invece sul suo sito il quotidiano argentino Clarin. "La voce dei poveri e dell'ambiente che ha lottato per superare le profonde divisioni della chiesa e la crisi degli abusi sessuali" afferma invece la Cnn.

“Un capo riformatore della Chiesa cattolica che ha cercato di modernizzare le priorità pastorali e pubbliche del Vaticano” scrive invece il Sidney Herald mentre la BBC lo definisce un "Papa tradizionale latinoamericano che ha cambiato la Chiesa cattolica". “Il Papa semplice venuto dalla fine del mondo che ha rotto gli schemi e ha aperto la Chiesa come mai prima” scrive invece la Nation ricordando le stesse parole di Papa Francesco all'inizio del Pontificato.

Ampi spazi alla notizia della morte del Pontefice anche dall'agenzia russa Tass, dal The Times of India e dal Japan Times che dedicano la prima pagina alla scomparsa di Bergoglio. Moltissimi i media che hanno dato la notizia della morte del Papa come breaking news e altrettanti sono quelli che hanno aperto un live compresa la testata araba al Jazeera che segue con aggiornamenti live le notizie che arrivano da Roma. Unica eccezione al momento sono i giornali cinesi dove in tarda mattinata la notizia non era ancora apparsa.