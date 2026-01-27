“La mamma ora mi ammazza”, bimba di 6 anni rinchiusa fuori casa senza vestiti: la donna allontanata

L’inchiesta per maltrattamenti dopo che la bambina si è confidata con una maestra raccontando che la madre la lasciava senza vestiti fuori dalla porta di casa, dove era costretta a rimanere per ore. Il Gip di Rimini ha disposto l’immediato allontanamento.

Una donna riminese di 40 anni è indagata dalla Procura di Rimini per maltrattamento in famiglia dopo le terribili rivelazioni di abusi e violenze raccontate dalla figlioletta di 6 anni alle sue insegnanti di scuola. Interpellata su alcuni comportamenti in classe, la bambina infatti si era confidata con una maestra raccontando che la madre era solita andare a fare commissioni o al bar lasciandola senza vestiti fuori dalla porta di casa, dove era costretta a rimanere per ore insieme al fratellino di appena un anno più grande, senza cibo e nessuna possibilità di entrare.

Stando ai racconti della minore, poi confermarti anche agli investigatori, spesso per punizione la madre l'avrebbe costretta a fare docce fredde e sempre la donna in altre occasioni l’avrebbe mandata a scuola con il grembiule sporco e imbrattato di escrementi e con i capelli tagliati solo da un lato. Dopo la denuncia e alcuni riscontri investigativi degli inquirenti, come riporta l’Ansa, i magistrati hanno chiesto e ottenuto dal Gip l’allontanamento immediato della minore mentre per la donna è scattata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla bambina.

Il provvedimento restrittivo nei confronti della madre quarantenne è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari a seguito di quelli che vengono definiti gravi indizi di colpevolezza e per il timore che i comportamenti della donna nei confronti della bimba potessero reiterarsi e subire un'accelerazione. “Adesso la mamma mi ammazza" ha dichiarato infatti la stessa minore raccontando gli episodi di cui era vittima. La bambina al momento è stata affidata al padre. Per quanto riguarda l’altro figlio della donna, invece, per la 40enne è stata fatta una segnalazione ai servizi sociali e sarà valutata la capacità genitoriale.