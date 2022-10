La mamma di Andreea Rabciuc a “Chi l’ha Visto?”: “Simone, dimmi cosa è successo a mia figlia” Durante la trasmissione andata in onda mercoledì sera ha parlato la mamma della 27enne romena scomparsa dallo scorso marzo. Georgeta, in lacrime, ha attaccato in diretta il fidanzato della figlia, ad oggi unico indagato con l’accusa di sequestro di persona.

“Simone, dimmi dov’è mia figlia. Perché le hai preso il telefono? Perché non mi ha risposto al telefono da sabato a domenica pomeriggio e lo hai fatto solo quando ti ho minacciato? Dimmi la verità perché tu sai benissimo cosa è successo”. Georgeta Croceanu è una madre che non si dà pace: dall'11 marzo non ha più notizie della figlia. Andreea Rabciuc è scomparsa infatti da sette mesi. Ieri sera, per la prima volta, è intervenuta in diretta a Chi L'Ha Visto? cercando risposte dal fidanzato Simone Gresti, presente in studio, unico indagato per sequestro di persona.

Sabato scorso anche Georgeta aveva partecipato alla ripresa delle ricerche da parte di carabinieri e vigili del fuoco a Castelbellino, stazione nella zona del parco fluviale e nel casolare a Pozzetto di Castelplanio, dove Andreea aveva partecipato ad una festa, con lo stesso Simone ed altri due amici, Aurora e Francesco, prima di sparire nel nulla.

Sto perdendo le speranze Federica [Sciarelli] – ha esordito Georgeta parlando con la conduttrice – sono ormai 7 mesi che mia figlia non si fa più sentire. Da lei non ho ricevuto neanche un messaggio. Se Simone ha il coraggio ci deve dire la verità, cosa le è successo?

Dallo studio Simone ha provato a difendersi, ripercorrendo quelle ultime ore al casolare e giurando di non essere coinvolto nella scomparsa della 27enne: "Tutto quello che so l'ho raccontato ai carabinieri. Non ho idea di dove sia andata a finire e se è fuggita con qualcuno non lo posso certo sapere. Quella mattina Andreea mi è fuggita come aveva fatto anche altre volte, per questo non mi sono preoccupato".

Poi riferendosi a Georgeta: "Non ti ho chiamata subito per due motivi: il primo perchè lei mi strappava il cellulare dalle mani e non voleva che ti chiamassi e poi perchè quando sono tornato a casa non volevo farti preoccupare visto che non era la prima volta che si allontanava".

La donna ha quindi rincarato le dosi nei confronti dell'uomo: "Tu non hai mai versato una lacrima per lei non sei mai stato disperato e non hai mai detto di amarla”.

“Ho un esaurimento nervoso e sto prendendo dei farmaci, dimmi la verità: tu sai cos’è successo. Se le avessi lasciato il telefono l’avrei trovata da tempo” ha aggiunto tra le lacrime.

“Ti giuro sulle mie nipoti, l’ultima nata tre mesi fa e sui santi che ho in Paradiso che Andreea è scappata via e non so cosa sia accaduto dopo” la replica di Gresti.