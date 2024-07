Per il medico era menopausa ma era un cancro alle ovaie, il racconto di una paziente: “Sembravo incinta”

video suggerito

A cura di Antonio Palma

"Mi sentivo sempre molto stanca, non avevo energia e stavo accumulando peso ma per il medico di base era solo una donna in menopausa che faceva storie", così una imprenditrice inglese di 55 anni racconta la mancata diagnosi di cancro alle ovaie del suo medico di famiglia in Inghilterra che l'ha portata a ritardare le cure necessarie con possibili rischi gravi.

Dopo aver cercato a lungo di capire quale fosse l'origine dei suoi problemi di salute col medico, infatti, la donna si era rassegnata alla diagnosi di menopausa e solo per caso ha scoperto che in realtà aveva un cancro allo stadio 3, ovvero quello che precede la malattia terminale.

"Andavo avanti e indietro con il mio medico di base per cercare di ottenere un appuntamento. Non riuscivo a ottenere un faccia a faccia: ogni visita era al telefono o tramite moduli online. Questo è stato parte del problema della diagnosi errata" ha raccontato Sbba Siddique all'Independent, parlando però anche di “pregiudizi, incoscienza e incompetenza". Il medico di base infatti ha minimizzato sempre i suoi sintomi attribuendoli alla menopausa o alla sindrome dell'intestino irritabile. "Alla fine, non sono io l'esperta, lui è il medico di base e gli ho creduto", ha raccontato la donna che aveva 51 anni all'epoca dei fatti.

La svolta quando è andata a un appuntamento di routine con il suo dermatologo. Solo lo specialista infatti ha intuito che qualcosa non andava. "Mi ha detto ‘La tua pancia non sembra a posto'. In effetti sembrava come se fossi incinta di sei mesi", ha ricordato la 55enne che da quel momento si è sottoposta agli esami del caso da cui è emersa la diagnosi di cancro a cui sono seguite le cure.

"Mi chiedo cosa sarebbe successo se non avessi visto il mio dermatologo. Avrei creduto a quello che diceva il mio medico di base. Sarebbe peggiorato. Probabilmente sarei andata al pronto soccorso" ha commentato la 55enne. La donna si è sottoposta a quattro cicli di chemioterapia e terapia farmacologica ma ora è guarita dal cancro e si è ripresa del tutto.