La madre gli impedisce di spostare i mobili per un video su Tik Tok: il figlio 16enne la accoltella Un ragazzo di 16 anni ha accoltellato la madre dopo una lite. La donna gli ha impedito di spostare i mobili in casa per girare un “prank” video per Tik Tok.

A cura di Chiara Ammendola

Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato ieri dai carabinieri di Savona dopo il tentato omicidio della madre, il giovane ha colpito la donna con un coltello dopo una lite scoppiata in casa. A scatenare la furia dell'adolescente nello specifico sarebbe stato il divieto da parte della genitrice di spostare proprio i mobili di casa: il giovane voleva girare un video per Tik Tok, uno di quelli da migliaia di views e che sul social cinese vengono definiti "home prank".

Tutto si è consumato nella serata di giovedì quando il 16enne ha iniziato a spostare alcuni mobili di casa con l'idea di organizzare uno scherzo, sulla carta goliardico, proprio alla madre. Quando la donna si è ritrovata l'appartamento a soqquadro ha prima redarguito il figlio e poi gli ha intimato di rimettere tutto in ordine. Da lì sarebbe nata una lite tra i due, subito degenerata in un'aggressione.

Il giovane dopo averla insultata, l'ha prima minacciata e poi l'ha colpita con una testata. Infine ha afferrato un coltello in cucina e l'ha colpita con alcuni fendenti. Poi è fuggito, danneggiando due veicoli parcheggiati nelle vicinanze tra cui l’auto della mamma. A disarmalo è stata proprio la madre che per questo ha riportato una profonda ferita da taglio alla mano. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale, per fortuna la profondità dei fendenti era minima e le conseguenze non si sono rivelate letali.

I carabinieri del nucleo operativo di Savona hanno però appurato che il ragazzo aveva mirato a organi vitali e avrebbe potuto ucciderla. Secondo i militari, il giovane, che dovrà rispondere di tentato omicidio e danneggiamento, visto che ha anche sfasciato parte dell’abitazione, in passato aveva avuto altri atteggiamenti ostili nei confronti della donna. Dopo la fuga è stato rintracciato e portato in un centro di prima accoglienza, a disposizione della procura del tribunale per i Minorenni di Genova.