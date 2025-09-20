Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 22 al 28 settembre 2025: tanto amore ai segni di Terra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Eccoci alla classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana, che va da lunedì 22 a domenica 28 settembre 2025. Siamo carichi e forse anche un po sballottati dall'eclissi di Sole di domenica 21 settembre e questa settimana che inizia con l'equinozio di autunno. Però diciamo che tutto parla di ordine e di riordinare, con Mercurio che si trova nel segno della Bilancia, Venere in Vergine e Marte che martedì passa in Scorpione, da dove diventa sexy ma anche un po' paranoico.

Comunque, buon equinozio a tutti i segni e ricordiamoci che questo é il momento per scendere nelle profondità dell'io e riportare pace e silenzio dopo le turbolenze energiche estive.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco l'oroscopo della prossima settimana, segno per segno, con la classifica dei segni più fortunati da lunedì 22 a domenica 28 settembre 2025.

12. Acquario

Mercurio è l'unico pianeta che ti troverai ad avere a favore e ti potrà servire per spiegare con un linguaggio forbito e poetico tutti i motivi per i quali sei nervoso come un istrice che non trova parcheggio. Tutto questo per colpa di Marte che ti fa scattare come la molla della trappola per topi ogni volta che qualcuno ti rivolge anche soltanto la parola.

11. Gemelli

L'amore è decisamente il tuo punto debole, insieme anche a tutte le sfumature di relazioni sociale. Questo perché il tuo cervello viaggerà come su uno dei razzi della NASA, direzione nuovi sistemi solari e tutti intorno a te ti sembreranno lenti, noiosi, poco interessanti e di sicuro inadeguati ai tuoi alti pensieri. Questo Mercurio, pianeta del pensiero, a favore non è detto che ti faccia benissimo quindi, soprattutto dal punto di vista sociale!

10. Leone

Il tuo livello di irritabilità per colpa di Marte contro in questa settimana sarà pari a quello della pelle abbronzata quando decidiamo di depilarci a secco. Praticamente cose che si fanno soltanto in campeggio e prima dei 16 anni! Ma tu in questi giorni sarai completamente sconsiderato, fuori di te dalla tensione e quindi decisamente poco abile a prendere decisioni razionali e lucide. Ti consiglio di vivere costantemente in call con il tuo avvocato!

9. Sagittario

C'è da lavorare sodo per rimettere in forma la tua autostima, un po' come si fa con le maniglie dell'amore dopo i bagordi estivi! Se gli ultimi mesi ti hanno fatto sentire irresistibile come l'ultimo dei divi belli e dannati da red carpet, adesso per colpa di Marte e Venere insieme potrebbe esserci un drastico calo dell'auto-compiacimento. Cerca amiche per serate divertenti a scambiarvi i complimenti e sparlare dei competitor!

8. Toro

Per fortuna, Venere è almeno tornata a favore, perché contemporaneamente per colpa di Marte ti senti travolto dalla stanchezza come dall'intero bidone del vetro! Conti i giorni che ti mancano alle prossime festività e stai quasi quasi pensando di inscenare un piccolo virus innocuo, di quelli che ti assicurano almeno una settimana di malattia. Insomma lo spirito di iniziativa ti ha completamente abbandonato e tu vorresti essere trasportato senza dover decidere, come se fossi un barboncino da passeggio.

7. Pesci

Vi sentite ruggenti come se foste dei leoni, altro che sogliole surgelate, cari Pescioloni! Adesso che arriva anche Marte a vostro favore, se la sindrome da crocerossini la tenete soltanto perché la divisa risulta particolarmente sexy, direi che siete decisamente pronti per mostrare quel lato di voi sicuro e anche un po' stronzetto. Non se lo aspetta quasi nessuno e quindi l'effetto sorpresa vale anche doppio! Godete nel vedere le facce stupite delle persone che assaggeranno il vostro pungiglione.

6. Ariete

Con Mercurio e Giove a sfavore contemporaneamente, direi che non è il momento giusto per prendere delle decisioni che si possano ripercuote sulla vostra vita concreta, almeno non per molto tempo! Qualsiasi cosa firmiate accertatevi che sia per non più di un mesetto perché diciamo che in questo momento i neuroni non collaborano tra di loro e addirittura formano delle ostruzioni per le quali potrebbe servirvi un pacemaker ma alle idee.

5. Cancro

Sei buono e contemporaneamente risoluto, il che ti rende praticamente perfetto, caro Cancro. Certo c'è quel piccolo problemino del fatto che ti esprimerai probabilmente come un orango, ma non è che la poesia sia cosa per tutti! In compenso, questo mix perfetto di dolcezza e forza ti rende adorabile a tutte le età come l'Uomo Ragno ma senza nemmeno bisogno di zampettare tra i tetti. Anzi di più!

4. Capricorno

Questa settimana potrai tranquillamente sfruttare tutto il nervosismo accumulato nei giorni scorsi per risultare particolarmente sexy, imbronciato e inavvicinabile e per questo ancora più appetitoso. Con anche Venere che passa a tuo favore, le polemiche resteranno tantissime ma non faranno che accrescere la tua quotazione agli occhi di chi ancora non ti ha. Stranamente, però tu non sarai per nulla disinteressato e anzi, gongolerai un po' a vedere gente che ti fa le fusa attorno.

3. Bilancia

Il tuo compito questa settimana sarà quello di riportare la pace, l'armonia, di spandere amore intorno a te come si fa con lo zucchero a velo sopra la torta di mele. In abbondanza e senza preoccuparti di uscire dai bordi! Il bello è che avrai davvero una parola buona per tutti e sarai così giudiziosa da essere nominata all'unanimità "capoclasse", senza nemmeno le elezioni!

2. Scorpione

Marte entra nel tuo segno zodiacale e tu finalmente te ne freghi di tutto e tutti, il che ti rende assolutamente irresistibile, ma soprattutto capace di dire quello che pensi con un tono che ci fa capire che sarà meglio non polemizzare. Il fascino di chi non deve chiedere mai, e soprattutto non deve chiedere scusa, è tutto tuo che, lo so, in fondo hai un cuore tenero, anche se temporaneamente ricoperto di borchie.

1. Vergine

L'amore è al primo posto ufficiale dei tuoi pensieri, dell'elenco di cose da fare, delle tue priorità. Non te ne frega assolutamente niente di Mercurio che ti ha abbandonato, tanto tu preferisci investire il tempo libero nei baci anziché nel corso di mandarino cinese o nel workshop di realizzazione di candele vegani. La tua vita la vuoi riempire di piacere in abbondanza come se fosse un cesto di Natale che prepari per il tuo migliore cliente.