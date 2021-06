La classifica dei segni più fortunati per questa settimana che va da lunedì 28 giugno a domenica 4 luglio vede finalmente trionfare senza più alcuna ombra i segni di fuoco. Ma come mai? Anche Venere infatti insieme a Marte si è trasferita nel segno del Leone quindi saranno proprio i Leone, Ariete e Sagittario a fare baldoria in questa settimana!

La classifica dei segni più fortunati per la settimana 28 giugno – 4 luglio 2021

Venere nel segno del Leone mentre Mercurio (finalmente diretto quindi non più preoccupante) continua il suo moto svelto sotto il segno dei Gemelli è davvero l'emblema del desiderio di amori leggeri e spensierati. La voglia di stuzzicanti novità anche sentimentali con Venere in Leone si unisce all'eros hot di Marte sempre in Leone e a Mercurio in Gemelli perfetto per flirtare. Via libera quindi all'amore sfrenato, sfacciato, senza pensieri!

12. Scorpione

È talmente tanta la tua voglia di socialità che ti offri volontario per fare il guardiano in un'isola deserta raggiungibile solamente da volenterosi soccorritori e speri persino che i soccorritori in questione siano poco volenterosi e ti lasciano in pace! Buon umore questo sconosciuto.

11. Toro

L'unico modo per farti stare zitto questa settimana sarà chiederti di dire qualcosa di carino: nemmeno impegnando che riuscirai a trovare parole dolci da rivolgere a qualcuno qualcosa che ti circonda. La cosa più simpatica che ti viene in mente è comunque una battuta acida.

10. Acquario

Anche nel tuo caso eviterei coccole e dolcezza accuratamente come il sole nelle ore più calde! Anzi, se fosse possibile dichiareresti che il medico ti ha prescritto almeno un mese di rigidissima astinenza da baci ed effusioni. Ovviamente non ci crede nessuno ma dato che quando ci avviciniamo a te tu ringhi daremo per buone le tue scuse mediche!

9. Vergine

Hai come l'impressione che ti sia entrata l'acqua nel cervello e che quindi non funzioni più come la vergine di una volta! In compenso però ti sei anche un po' stufata di sollazzi e dolcezze che fino alla settimana scorsa hanno preso il posto del lavorio cervellotico.

8. Pesci

Inizi decisamente a sentire la mancanza dei sogni e degli ideali che erano capaci di trascinarti su su tra le stelle come il nonnetto di UP il film della Disney! Questa storia di vivere con i piedi per terra nella realtà sta già iniziando a stufarti e soprattutto adesso che Marte e Venere non sono più a tuo favore e quindi anche la voglia di abbandonarti ai piaceri ti sta venendo noia.

7. Cancro

Prendila come cretto come una settimana di defaticamento da baci nella quale dover archiviare tutti i numeri di telefono che hai raccolto nelle settimane scorse grazie ad un sex appeal da paura. Sappi che potrai far conto ancora per un po' di tempo su un fascino che resta nell'aria per un po' come la scia degli aerei nel cielo.

6. Capricorno

Adesso si che finalmente puoi tirare un sospiro di sollievo capricornone mio! Dopo questo lungo periodo in apnea da sentimenti di qualsiasi genere adesso anche soltanto venere che si leva di torno ti fa riprendere fiato e degli sporadici occhi dolci sputeranno inattesi come le stelle cadenti. C'è un osservatorio apposito per beccarli tutti.

5. Bilancia

Se partissimo a tirare fuori tutto il leopardato che riesci a recuperare nel tuo armadio perché c'è bisogno di rimontare quanto ha fascino estivo. Se fino alla settimana scorsa avresti soltanto voluto farti insabbiare sotto l'ombrellone dei bambini che giocano, adesso il bagnasciuga su ui stare sdraiata come la Sirenetta è tutto tuo!

4. Gemelli

Godete vi questa settimana nella quale sarete assolutamente il resistibili anche soltanto mandando un messaggino via WhatsApp.anzi, voglio esagerare, anche soltanto mandando un emoticon s'! Tutto questo perché mercurio è tornato in modo diretto e soprattutto Venere Marte sono assolutamente a vostro favore.che la stagione delle conquiste abbia inizio.

3. Sagittario

Ma chi se ne sfrega se I tuoi argomenti di discussione saranno scarsini: in compenso emani un Sex appeal affascinante come lo zampirone per le zanzare. Anzi mi sento proprio di dire che il tuo sguardo è così letale che dovrai girare con un cartello appeso al petto che indichi la tua pericolosità come quella delle cabine dell'alta tensione.

2. Leone

Non ti trattieni più: Marte e Venere nel tuo segno ti vogliono sfavillante tanto che sogni di avere una folla urlante ad attenderti e ad applaudirti dopo i tuoi concerti sotto la doccia. Non trovi le mezze misure di alcun interesse né in amore né nel business. Si salvi chi può!

1. Ariete

Hai un sacco di serate particolarmente calienti da recuperare e tanto ma tanto divertimento in arretrato: credo che la tua agenda sarà così fitta da non trovare un buchino nemmeno per una telefonata fuori programma. Chi vuole un po' della tua attenzione è pregato di sottoporre la richiesta in carta bollata alla tua segretaria.