La classifica dei segni più fortunati della settimana dal 14 al 2o giugno 2021 non vedrà particolari cambiamenti: un po' come se il cielo ci lasciasse il tempo di defaticare dopo la Luna nuova con eclissi nel segno dei Gemelli avvenuta la settimana scorsa. Le tensioni si allentano, anche se la Luna continua ad essere nella sua fase crescente, Mercurio per l'ultima settimana viaggerà retrogrado nel segno dei Gemelli e quindi probabilmente siamo quasi salvi dalle gaffe e dai ripensamenti.Venere resta nel segno del Cancro mentre Marte appena entrato in leone inizia goderti la vita e l'estate.

La classifica dei segni più fortunati per la settimana 14 – 20 giugno 2021

I pianeti lenti mantengono le posizioni che avevano la settimana scorsa: Venere, pianeta dell'amore, resta nel segno del Cancro quindi particolarmente dolce e accudente mentre Marte, appena entrato nel segno di fuoco del Leone, mantiene felicemente questa posizione dalla quale inizia a farci godere la vita e l'estate. Soprattutto se siamo di un altro segno di fuoco!

12. Capricorno

"Farti film", come si dice in gergo, ti sembra davvero l'unica soluzione possibile per sopravvivere a questa settimana, Capricorno. Proprio tu che sei uno che non molla, questa volta non avresti nemmeno voglia di iniziare. La daresti vinta a tavolino e ne approfitteresti per prenderti una settimana di ferie. Dimenticando accidentalmente a casa il cellulare, si intende!

11. Toro

Hai presente Toro quelle giornate in cui entri al bar per fare colazione e mentre stai ordinando ti chiedi se non sia il caso di iniziare subito con un bell'aperitivo? Sono quelle giornate in cui senti, con un certo grado di precisione da sesto senso, che nel giro di poco qualcosa non andrà esattamente per il verso giusto. Meglio tenersi uno spritz rincuorante sempre a portata di mano.

10. Acquario

Te l'avevo detto Acquario che l'inizio dell'estate non sarebbe stato proprio il massimo della scioltezza e che forse qualche tensione avrebbe potuto innervosire persino te che vieni studiato dagli psicologi di tutto il mondo come esempio massimo di intangibilità emotiva. La tua perdita di pazienza farà capire a questi ricercatori che anche un Acquario ha un cuore ma soprattutto degli zebedei che possono girare.

9. Scorpione

Ti innervosisci facilmente come quando qualcuno ti cambia i programmi all'ultimo minuto: si sa che tu non sei uno che adora le sorprese e soprattutto che non ti piace per niente dover fingere di sorridere alle proposte scoppiettanti di qualcun altro. Ecco, diciamo che Marte per i prossimi giorni potrebbe mettere a dura prova i tuoi nervi saldi.

8. Ariete

Ti senti molto meglio Ariete: un po' come quando ti sei finalmente sfogato col partner di una cosa che decisamente non ti andava giù. C'è ancora da ristabilire una certa armonia, c'è anche bisogno di rassettarti un po' dopo la perdita di controllo ma decisamente ti senti più libero e leggero… Un po' come quando, in ansia da prova costume, decidi di ubriacarti di diuretico!

7. Bilancia

Non sei ancora del tutto convinta del tuo sex appeal ma decidi comunque di lasciarti andare: un po' come quando arriva un'amica a trascinarti via dal tuo adoratissimo divano per uscire a divertirti. In questa settimana probabilmente ti renderai conto di quanto perdere temporaneamente il controllo sia spesso la soluzione migliore per sentirsi decisamente più benevoli con sè stessi e con gli altri.

6. Vergine

Inizi proprio piacermi Verginella in questo periodo: cervello spento, cuoricione che palpita come quando alle medie si avvicinava il tizio che ti piaceva anche se solo per chiederti di spostarti un attimo, ma soprattutto malinconia e sentimentalismi dilaganti di quelli che ti costringono a chiamare le amiche anche all'una di notte solo per un po' di conforto.

5. Sagittario

Il tuo riscatto e soprattutto il tuo ingresso ufficiale nell'estate avverrà un po' come quello dei pistoleri arrabbiati che entrano nel bar del paesello nel Far West. Lo so, ho visto un po' troppi film di Sergio leone! Tu però sei pronto ad estrarre le tue armi, che saranno principalmente parole che scottano, ma sappi che tutto questo ti dona un sex appeal da vero bandito pluriricercato.

4. Gemelli

Avete presente Gemelli quando tutto vi risulta facile tanto che a metà giornata avete già flaggato tutti i punti della to do list del giorno? Avete presente quando le risposte giuste affiorano alle vostre labbra ancora prima che il cervello si sia messo in moto? Avete presente quando anche stando zitti dite la cosa giusta? Sì, avete presente perché è quello che sta succedendo. Invidia!

3. Cancro

Resti sempre ai piani alti della classifica dei segni più fortunati perché Venere non ha nessuna intenzione di lasciare il tuo segno zodiacale: per il pianeta dell'amore tu sei un po' come una suite presidenziale con tanto di cameriere dedicato e frigorifero che si ricarica automaticamente di bottiglie di champagne. Nessuno ha davvero nessuna intenzione di staccarsi da te.

2. Leone

Hai presente Leone quando le energie sono così tante che anche se dormi tre ore la mattina all'alba sei sveglio e pimpante pronto per andare al lavoro a piedi? Quando ti senti così frizzante che se fossi una lattina esploderesti come la Coca-Cola nel freezer? Ecco, la tua settimana sarà così. Vietato andare a dormire prima di mezzanotte.

1. Pesci

I vostri pensieri continueranno ad essere fuori norma, decisamente folli e praticamente è irrealizzabili ma il bello è che con voi nulla sarà dato per scontato e soprattutto che ve ne fregate decisamente del fatto che quello che sognate si possa fare oppure no: per voi sognarlo è già sufficiente per essere felici. Vi meritate il podio della classifica.