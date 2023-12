Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 18 al 24 dicembre 2023: Toro e Leone non trovano lo spirito del Natale La classifica dei più segni fortunati della settimana che va da lunedì 18 a domenica 24 dicembre 2023: nell’oroscopo per la prossima settimana vediamo trionfare Capricorno, Scorpione e Sagittario, grazie a Mercurio (anche se retrogrado), Venere e Marte.

Nella classifica dei segni più fortunati per la settimana da lunedì 18 a domenica 24 dicembre 2023 ci si mette Mercurio retrogrado a rallentare e confondere la situazione. Ed è un Mercurio Retrogrado in Capricorno: quindi prepariamoci a qualche battuta fuori luogo e a qualche momento di imbarazzo.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana: Capricorno e Sagittario ancora al top!

12. Acquario

Tutte queste smancerie ti hanno già stufato, e tu sopporti questo periodo solo in vista dei botti di capodanno, quando finalmente anche Venere sarò tornata a favore. Hai la stessa emotività del contabile per cui Natale significa conteggio del fatturato annuale!

11. Gemelli

Non vedi l’ora di potertene stare sul divano fingendo di essere interessato ai concerti di Natale di tutto il mondo trasmessi dalla tv nazionale. E invece hai solo voglia di poltrire e soprattutto di trovare un modo educato per non dover interagire con nessuno. Fingiti intellettuale!

10. Leone

Hai un modo tutto tuo di dimostrare amore ma sono sicura che alcuni apprezzeranno! Potresti spegnere i termosifoni volontariamente pur di convincere la tua dolce metà a stare sotto al piumone il piu possibile. Anzi, quanto adori il vassoio degli avanzi delle feste da sgranocchiare a letto senza nemmeno dover mettere giù un piedino! Vizioso.

9. Pesci

Sei delicato come la statuetta di ceramica coi bambini sulla slitta. Hai un umore altalenante come il campanone della chiesa, e sarà possibile vederti ridere e piangere più volte al giorno in contesti assolutamente ininfluenti. Insomma vai preso così, come un regalo a sorpresa!

8. Bilancia

Fioccano imprevisti, ma tu li affronterai come un tennista con il rovescio dell’avversario: non ti arrendi mica! Ti dai da fare e zittisci chi ti dice che oramai é tardi. Il 2024 lo vedi molto lontano ancora!

7. Vergine

Hai tutto sotto controllo e al primo che sgarra sei pronta a fare uno shampoo! Perché mai come quest’anno ci tieni all’estetica e alla perfezione assoluta di ogni cosa. Ti vedremo spuntare gli aghi all’agrifoglio come fossero unghie di gatto e pettinare i fronzoli dei festoni. Vuoi che tutto sia bellissimo.

6. Toro

Resta sempre questo piccolo inconveniente del fatto che non sopporti nessuno e quasi ti offri volontario per metterti nel tavolo dei bambini ai ritrovi tra parenti. Qualsiasi cosa pur di evitare il momento dei baci e degli abbracci. Ovviamente anche col partner che troverai più affetto nel pandoro! Tu hai troppo a cui pensare.

5. Ariete

Questo freddo glaciale non intacca di certo il tuo cuoricino, che resta passionale ma soprattutto voglioso, caldo come i caloriferi all’ora di punta. Chiunque voglia un abbraccio non ha che da chiedere ma diciamo che il meglio di te lo dai nella loro evoluzione sotto le coperte.

4. Cancro

Come regalo di Natale a chi ti sta intorno potresti offrire ore gratuite di sfoghi sentimentali ed emotivi perché nessuno ci ascolta meglio di te. Praticamente un bidone pubblico per lamentele e paranoie di ogni genere. Tu non giudichi ma raccogli, sei anche ecosostenibile!

3. Scorpione

Se esistesse un termometro dell’amore il tuo questa settimana segnerebbe temperature da record! Con Venere ancora a favorissimo metti più gioia tu di tutta una slitta di Babbo Natale illuminata a grandezza naturale. Hai presente gli occhioni dei bambini alla vista dell’albero in centro al passe?? Ecco, tu hai quello sguardo lì ma anche quando vedi l’elenco della spesa.

2. Sagittario

Potresti mandare il curriculum come personal assistant di Babbo Natale perché come ti occupi tu di tutto e di tutti davvero nessun altro. Il bello é che resti sexy anche con il cerchietto da renna e il maglione col pupazzo di neve. Impossibile resisterti.

1. Capricorno

Profondo così non ti si vedeva da tempo Capricorno e la cosa ci piace parecchio. Se c’è un segno che ha capito il vero spirito del Natale quello sei tu che metti in pratica tutti i valori delle poesie che ci facevano imparare a memoria alle elementari.