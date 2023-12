Arriva Mercurio retrogrado dal 13 dicembre 2023: Capricorno e Sagittario avranno i neuroni sollecitati Mercurio sarà retrogrado dal 13 dicembre 2023 al 1 gennaio 2024: un’ottima occasione per ripensare in profondità a quello che sentiamo… E anche per rimetterci in discussione! Capricorno e Sagittario i segni più toccati, Pesci e Cancro si immergeranno nelle emozioni.

Dal 13 dicembre 2023 fino al 1 gennaio 2024 Mercurio, il pianeta della comunicazione e del dialogo, sarà retrogrado. Non mi stancherò mai di raccontarvi come la retrogradazione sia un fenomeno assolutamente apparente, che dipende dalla diversa velocità con la quale la Terra e gli altri pianeti orbitano intorno al Sole. Quando un pianeta è retrogrado però significa che si trova più vicino alla Terra. La caratteristica di questo movimento apparente sta nel fatto che ad un certo punto, lungo il cerchio dello Zodiaco, questo pianeta si ferma per tornare indietro di alcuni gradi.

Il più delle volte la retrogradazione coinvolge un solo segno zodiacale, mentre in questo caso ad essere coinvolti saranno sia il Capricorno che il Sagittario. Il 13 dicembre infatti Mercurio si trova a 8° del segno del Capricorno, e sarà proprio lì che si fermerà iniziando il suo percorso a ritroso. Quando, il 23 dicembre, si troverà il grado zero del segno del Capricorno non smetterà di percorrere all'indietro il cerchio dello zodiaco arrivando fino al grado 22 del Sagittario. A quel punto, dal 2 gennaio, ripartirà nel suo moto tradizionale diretto dal grado 22 del Sagittario appunto. Terminerà il segno del Sagittario il 13 gennaio e il segno del Capricorno il 3 febbraio.

Il significato di Mercurio retrogrado e gli effetti segno per segno

A livello simbolico i pianeti retrogradi sono pianeti che smettono di essere attivi, fattivi, estroversi e diventano introversi, riflessivi, intimi. L'astrologia classica proprio per questo motivo temeva i pianeti in fase retrograda perché portano a rivedere situazioni, a rimetterci in discussione, a portare gli eventi della vita nella nostra interiorità dove, si sa, il pensiero si fa più profondo e complesso. Guardando invece all'astrologia, anche attraverso gli occhi della psicologia moderna e contemporanea, i pianeti retrogradi non sono più così negativi, anzi!

Quindi, questo Mercurio retrogrado proprio nei giorni in cui ci stringiamo alla nostra famiglia e ci fermiamo per le feste natalizie potrebbe, da un lato, rendere più difficile la comunicazione vitale e vivace all'interno di feste e cenoni ma, dall'altro, potrebbe aprire degli spiragli di profondità con persone con le quali spesso abbiamo dei rapporti solo superficiali.

Ariete

Per te che sei abituato a dire quello che pensi ancora prima di averlo ripetuto nella mente, un po' di Mercurio retrogrado potrebbe addirittura a farti bene. Ti coinvolgerà favorevolmente quando si troverà nel segno del Sagittario mentre potrebbe farti venire dei dubbi faticosi quando sarà in Capricorno.

Toro

Mercurio retrogrado ti coinvolgerà soltanto quando sarà nel segno del Capricorno e comunque sarà favorevole, quindi probabilmente un po' più di silenzio ma tanti pensieri profondi.

Gemelli

Nei giorni in cui Mercurio retrogrado si troverà nel segno del Sagittario, soprattutto i Gemelli della terza decade, che se la devono vedere anche con Nettuno a sfavore, potrebbero vedere drasticamente abbassato il loro livello di vitalità. Ma non tutto il silenzio vien per nuocere. Anzi!

Cancro

Nei giorni di Mercurio retrogrado in Capricorno soprattutto i Cancro della prima decade potrebbero avere qualche difficoltà nelle relazioni sociali più leggere e scanzonate. Anche alla festa aziendale o alla cena tra cugini ci sarà un inatteso silenzio.

Leone

Per te che sei un segno zodiacale un po' troppo esibizionista, soprattutto quando si tratta di eventi pubblici, Mercurio retrogrado a favore dal segno del Sagittario potrebbe non farti male. Sperimenterai quanto sia sensuale un po' di riservatezza.

Vergine

Lo so che tu Mercurio retrogrado addirittura lo adori: sarai felice di averlo a favore quando sarà in Capricorno e non ti dispiacerà averlo a sfavore quando sarà in Sagittario. Qualsiasi pensiero profondo si dovesse sollevare, sei pronta raffrontarlo.

Bilancia

Mercurio retrogrado ad un segno zodiacale come te potrebbe portare qualche insicurezza di troppo. Farà così quando si troverà retrogrado in Capricorno.

Scorpione

Questo Mercurio retrogrado non ti darà fastidio, soprattutto perché avere pensieri profondi e qualche volta tormentati ti fa addirittura piacere.

Sagittario

L'ultima decade del sSagittario vivrà Mercurio retrogrado proprio sul suo Sole il che li renderà stranamente ammutoliti e riflessivi. Proprio questo momento di buio esterno, della natura, può essere propenso ad una riflessione profonda.

Capricorno

Nei giorni di Mercurio retrogrado proprio nel tuo segno zodiacale sarai portato, a differenza del solito, a metterti in discussione molto prima che non ad organizzare perfettamente tutto quello che ti circonda. Potrebbe essere davvero un'ottima esperienza.

Acquario

Non hai certo paura di affrontare i pensieri che, lo sai, portano sempre ad un'innovazione. Mercurio retrogrado sarà a tuo favore dal segno del Sagittario, quindi quasi per nulla negativo.

Pesci

Per te che nuoti nel dubbio ogni tanto un po' troppo a lungo Mercurio retrogrado dal segno del Sagittario potrebbe portare ad un'amplificazione dei sentimenti, delle emozioni e dell'incapacità di trasmetterle all'esterno.