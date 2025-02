La Cei annuncia le intenzioni di preghiera per la salute di Papa Francesco: qual è il testo della liturgia

video suggerito

La Conferenza episcopale italiana ha invitato le parrocchie di tutta Italia a pregare per la salute di Papa Francesco ricoverato in condizioni gravi da 11 giorni al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite aggravata da una insufficienza renale e un’infezione che hanno richiesto somministratone di ossigeno e trasfusione di sangue. Con un messaggio dell’ufficio liturgico nazionale, la Cei ha pubblicato le intenzioni di preghiera per il Santo Padre dando indicazioni ai parroci sulle parole da poter utilizzare nelle Celebrazioni Eucaristiche e nella Liturgia delle Ore.

“Tutta la Chiesa italiana, popolo di Dio e Pastori, in questo momento di grande angoscia, sente il bisogno di stringersi intorno a Papa Francesco, nell’abbraccio della preghiera, per invocare da Dio Padre il dono della salute” ha dichiarato monsignor Giuseppe Baturi, Segretario Generale della CEI, invitando le comunità ecclesiali italiane a pregare per il Santo Padre.

Tutte le diocesi hanno già organizzato da alcuni giorni cerimonie religiose, tra messe e rosari, con le intenzioni di preghiera per la salute del Papa. L’Ufficio Liturgico Nazionale della Cei, infatti, ha predisposto due diversi schemi, uno per la recita del Santo Rosario e uno per l’Adorazione eucaristica, che potranno essere adattati nei diversi contesti locali. A questi si affiancano alcune intenzioni di preghiera che possono invece essere inserite nelle Celebrazioni Eucaristiche e nella Liturgia delle Ore.

“Quando le norme liturgiche lo permettono, si consiglia di celebrare la Messa ad diversa ‘Per il papa’” spiegano dalla Cei, aggiungendo: “Nella preghiera universale della Messa e nelle preci della Liturgia delle Ore si potrà aggiungere una delle seguenti intercessioni":

Dio della vita sostieni il nostro papa Francesco: donagli sollievo nel corpo e nello spirito. Preghiamo.

Padre buono, che hai a cuore la vita di tutti i tuoi figli, guarda con benevolenza il tuo servo e nostro papa Francesco, perché, ristabilito in salute, continui la sua missione a servizio della Chiesa. Preghiamo.

Per il nostro papa Francesco: sperimenti l’amorevole presenza del Signore Risorto e la solidale vicinanza della comunità cristiana. Preghiamo.

Salvezza dei credenti e rifugio degli afflitti, conforta il nostro papa Francesco perché, con l’aiuto della tua misericordia, trovi sollievo nella sua sofferenza. Preghiamo.