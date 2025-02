Papa Francesco, come sta dopo la decima notte in ospedale. Il Vaticano: “Ha dormito e sta riposando”

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Papa Francesco ha trascorso una notte tranquilla. È quanto fanno sapere oggi, lunedì 24 febbraio, dalla Sala stampa vaticana. "La notte è trascorsa bene, il Papa ha dormito e sta riposando", si legge nell'ultimo bollettino sulle condizioni del Pontefice.

Il Papa è ricoverato dal 14 febbraio scorso al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale.

Ieri, domenica 23 febbraio, nel bollettino pubblicato dalla Santa Sede si leggeva che le condizioni del Pontefice erano ancora "critiche", ma che durante la giornata non aveva presentato "ulteriori crisi respiratorie".

"Ha effettuato le due unità di emazie concentrate con beneficio e con il ritorno del valore dell'emoglobina. Stabile è rimasta la piastrinopenia; tuttavia alcuni esami sanguigni dimostrano una iniziale, lieve, insufficienza renale, allo stato sotto controllo", proseguiva la nota.

Inoltre, riportava il comunicato, il Pontefice continuava a sottoporsi a ossigenoterapia ad alti flussi attraverso le cannule nasali ed era rimasto "vigile e ben orientato". "La complessità del quadro clinico, e l'attesa necessaria affinché le terapie farmacologiche possano dare qualche riscontro, impongono che la prognosi resti riservata".

Sempre nel corso della mattina di domenica, presso l'appartamento allestito al decimo piano, il Papa ha partecipato alla Santa Messa, insieme a quanti in questi giorni di degenza si prendono cura di lui.

E dopo tanti giorni di silenzio ieri sono apparsi anche due nuovi post sulla pagina X del Pontefice (l'ultimo risaliva al 16 febbraio). "In questi giorni mi sono giunti tanti messaggi di affetto e mi hanno particolarmente colpito le lettere e i disegni dei bambini. Grazie per questa vicinanza e per le preghiere di conforto che ho ricevuto da tutto il mondo!", si legge in uno dei due brevi messaggi.

Nell'altro post, questo riferito al Giubileo dei Diaconi, Francesco aveva affermato: "Vi esorto a continuare con gioia il vostro apostolato e – come ci suggerisce il Vangelo di oggi – ad essere segno di un amore che abbraccia tutti, che trasforma il male in bene e genera un mondo fraterno. Non abbiate paura di rischiare l'amore!".