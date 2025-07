La barca si capovolge e affonda, sei 22enni salvati in mare dalla Guardia di Finanza

In sei sono stati salvati alle Isole Tremiti dalla Guardia di Finanza dopo che la loro imbarcazione era stata travolta da un’onda. I giovani di 22 anni sono stati tratti in salvo dal mare insieme all’equipaggio della barca sulla quale si trovavano.

Foto della Guardia di Finanza

In sei sono stati tratti in salvo alle Isole Tremiti dalla Guardia di finanza BSO 52 della Stazione navale dei finanzieri presso le Isole Tremiti. L'operazione di salvataggio è avvenuta ieri, sabato 19 luglio. I giovani sono stati soccorsi mentre si trovavano a bordo di un barchino sovraccarico nei pressi dello Scoglio dell'Elefante.

Ad allertare i soccorsi, un cittadino che ha notato i sei ragazzi, tutti di circa 22 anni, sull'imbarcazione.

Insieme ai passeggeri, vi era anche l'equipaggio, tratto in salvo nella stessa operazione. Gli occupanti del barchino sono apparsi in evidente stato di choc dopo essere stati recuperati in mare in seguito all'affondamento del mezzo sul quale si trovavano.

I finanzieri hanno offerto la loro prima assistenza ai malcapitati, trasferendoli a bordo della loro imbarcazione per poi accompagnarli sani e salvi, anche se sconvolti, alla banchina dell'Isola di San Domino. Qui il gruppo, composto da 4 ragazzi e due ragazze, tutti di circa 22 anni, ha ricevuto le prime cure mediche.

La comitiva di 22enni era partita nella mattinata da Termoli per raggiungere le Isole Tremiti, dove avrebbe dovuto trascorrere la giornata. L'incidente è avvenuto forse per le condizioni di mare mosso che hanno reso difficoltoso il prosieguo del viaggio. L'imbarcazione con a bordo i sei ragazzi, infatti, rischiava di impattare contro gli scogli. L'intervento della Guardia di Finanza è avvenuto proprio negli istanti in cui l'imbarcazione è stata travolta da un'onda.

I sei sono fortunatamente stati immediatamente recuperati e assistiti in tutte le fasi del ritorno a riva. Con le prime cure mediche arrivate sulla terraferma, hanno potuto lasciarsi lo spiacevole episodio alle spalle. Tutti e sei godono infatti di buona salute fisica: i sei si sono presi solo un grande spavento che fortunatamente non si è tradotto in tragedia.