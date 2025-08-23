La 16enne Nicole Munier scomparsa a Aosta, la mamma: “Ieri una lite con un ragazzo e un’amica”

Nicole Munier, 16 anni, è scomparsa da ieri sera ad Aosta dopo una lite con amici durante una festa a Gignod. I genitori hanno sporto denuncia ai carabinieri, che hanno avviato le ricerche, mentre sui social si moltiplicano appelli per ritrovarla.

Nicole Munier, una ragazza di 16 anni residente ad Aosta, risulta scomparsa dalla serata di venerdì 22 agosto. La giovane, che frequenta le scuole superiori e durante l’estate lavora in una pasticceria della zona, non si è presentata al lavoro e i genitori, preoccupati, hanno sporto denuncia ai carabinieri, che hanno immediatamente avviato le ricerche sul territorio.

Secondo quanto ricostruito, Nicole si trovava con un gruppo di amici a Gignod, località non distante dal capoluogo valdostano, in occasione di una festa di paese. Durante la serata, sarebbe nata una lite con uno dei ragazzi presenti, seguita da un battibecco con un’amica. Come spiegato dalla madre all’Ansa, “C’è stata questa lite, un battibecco con un ragazzo che non è il suo compagno, e poi si è arrabbiata anche con un’amica, quindi si è allontanata”.

L’ultimo contatto con la ragazza risale alle prime ore di sabato mattina, intorno alle 5.30, quando Nicole avrebbe inviato un messaggio a un’amica e allo stesso tempo al suo ragazzo, “ma il contenuto non era nulla di preoccupante”. Dopo la discussione, la giovane si sarebbe incamminata da sola imboccando la strada statale in direzione di Aosta. “Da quel momento ha il telefono spento, non ha documenti, soldi, o bancomat. Nulla”, ha precisato la madre. Nonostante le ricerche immediate effettuate dalla famiglia e da amici, la ragazza non è stata ancora ritrovata.

Nicole è descritta come alta 1 metro e 65 centimetri, con occhi castani e capelli lunghi all’altezza delle spalle, con mèches biondo scuro. Al momento dell’allontanamento indossava pantaloncini neri con due strisce bianche sui lati, top bianco, felpa rosa e stivali verdi. La giovane non porta con sé documenti o denaro e il telefono risulta spento, elementi che rendono più urgente il ritrovamento.

La scomparsa ha suscitato immediata mobilitazione sui social network: numerosi appelli chiedono informazioni utili al rintraccio di Nicole, invitando chiunque l’abbia vista a contattare le forze dell’ordine. La zona di Gignod e le strade limitrofe sono state battute dai carabinieri dell’Arma e da volontari, mentre gli accertamenti sulle eventuali telecamere presenti nella zona continuano senza sosta.

I genitori, comprensibilmente preoccupati, hanno raccontato di aver cercato la figlia con amici e parenti prima di recarsi ai carabinieri, intorno alle 11.30 di sabato mattina, per sporgere formalmente denuncia di scomparsa. L’attenzione delle autorità si concentra ora sia sugli spostamenti possibili della giovane che sulle persone con cui era in contatto quella sera, mentre la comunità locale segue con apprensione ogni aggiornamento.