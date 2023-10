Klodiana uccisa dall’ex perché voleva rifarsi una nuova vita: “Voleva solo essere felice” “Klodiana Voleva essere felice, ci stava provando con tutte le sue forze. Aveva trovato una persona con cui stava bene” ha raccontato un’amica della 37enne uccisa a Castelfiorentino dall’ex Alfred Vefa che poi si è tolto la via.

A cura di Antonio Palma

Klodiana Vefa è stata uccisa dall'ex marito Alfred probabilmente solo perché aveva deciso ormai di lasciarlo definitivamente per rifarsi una nuova vita lontano da lui, dopo la separazione in casa che andava avanti da anni. È quanto emerge dalle testimonianze di amici e conoscenti della donna di 37 anni uccisa la sera di giovedì scorso a Castelfiorentino, in provincia di Firenze, dall'ex che poi si è suicidato con la stessa arma. Secondo quanto ricostruito finora, Klodiana da tempo aveva allacciato una relazione con un altro uomo dopo la separazione dal marito in Albania e pare che avesse deciso ora di lasciare la casa che condivideva con lui.

Il rapporto tra la donna e l'ex infatti si era concluso da molto tempo e solo per problemi burocratici la separazione non era stata trascritta in Italia. Nel frattempo i due continuavano a convivere nella stessa abitazione per i figli ma anche per problemi economici. Come hanno confermato gli stessi ragazzini e gli amici di lei, il 44enne però non si era mai rassegnato alla fine del rapporto e nell'ultimo periodo l'avrebbe anche minacciata e tormentata anche se non esistono denunce e suo carico.

"Klodiana non ha mai denunciato per i figli. Aveva paura che se lo avesse fatto lui avrebbe fatto del male ai suoi ragazzi: uno sfregio per colpire lei. E poi era convinta che anche denunciando le minacce, i pedinamenti e i tormenti che le infliggeva, non sarebbe cambiato nulla" è il racconto di un'amica della donna a Quotidiano nazionale. "Voleva essere felice, ci stava provando con tutte le sue forze. Aveva trovato una persona con cui stava bene" ha rivelato la donna.

Lo stesso uomo si è fatto avanti raccontando del rapporto che era nato con la donna e di cui l'ex marito era perfettamente a conoscenza. "Klodiana non aveva paura del marito. Anche quando le disse che aveva una pistola, lei mi spiegò di non aver paura" avrebbe raccontato l'uomo, secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino. Anche i figli hanno rivelato delle tensioni crescenti in casa anche se non avrebbero rivelato di violenze fisiche sulla madre. I due minori hanno spiegato che la madre avrebbe detto loro che presto avrebbe trovato una casa dove si sarebbe trasferita con loro, lasciando definitivamente quella dell'ex marito.

Gli inquirenti stanno cercando di indagare ora proprio su questo aspetto che potrebbe essere confermato dal fatto che Klodiana aveva trovato un nuovo lavoro. Ora però l'attenzione di tutti è per i figli piccoli, rimasti orfani. " La comunità di Castelfiorentino si è stretta a questa famiglia e ha dimostrato che non verranno mai lasciati soli" ha assicurato il Sindaco.