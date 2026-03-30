KitKat: Nestlé annuncia il ritrovamento delle 413mila barrette di cioccolato rubate tra Italia e Polonia

Nestlé ha confermato il recupero delle 12 tonnellate di KitKat sottratte giorni fa durante il trasporto dallo stabilimento in Italia centrale verso la Polonia. Attraverso i social, l’azienda ha comunicato che il carico di oltre 413.000 confezioni è stato ritrovato e che non ci sono rischi per la sicurezza dei consumatori né interruzioni nell’offerta.

Foto Nestlé

Nestlé ha confermato ufficialmente il recupero delle 12 tonnellate di KitKat rubate nei giorni scorsi durante un trasporto internazionale. Lo ha fatto attraverso i suoi canali social, con un annuncio che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a consumatori, rivenditori e amanti del cioccolato in generale.

"Possiamo confermare che sono disponibili 12 tonnellate di KitKat". Con queste parole l’azienda ha comunicato che il carico, scomparso durante il tragitto tra lo stabilimento nell’Italia centrale e la destinazione in Polonia, è stato ritrovato. Nel post si ricorda che i prodotti erano stati rubati nel corso del trasporto e che l’azienda ha collaborato strettamente con le autorità locali e con i partner della catena di approvvigionamento per far luce sull’accaduto. "La buona notizia è che non ci sono preoccupazioni relative alla sicurezza dei consumatori e l’offerta non ne risente", ha sottolineato Nestlé.

Il furto aveva destato notevole attenzione proprio per le sue dimensioni. Il camion trasportava oltre 413.000 confezioni di KitKat, per un totale di circa 12 tonnellate di prodotto. Una quantità significativa, soprattutto considerando il periodo dell’anno: con l’avvicinarsi della Pasqua, infatti, la domanda di cioccolato aumenta sensibilmente in tutta Europa e una perdita di questa portata avrebbe potuto creare difficoltà di approvvigionamento in diversi Paesi.

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Nei giorni scorsi l’episodio aveva acceso i riflettori sulle vulnerabilità della logistica internazionale. Il mezzo era partito regolarmente dallo stabilimento italiano diretto verso i centri di distribuzione dell’Europa orientale, ma a un certo punto era sparito senza lasciare tracce. Non era chiaro dove fosse avvenuto il furto né quale fosse stata la dinamica esatta. Nestlé aveva immediatamente attivato le procedure di indagine in collaborazione con le forze dell’ordine e aveva invitato distributori e rivenditori a verificare i codici di tracciabilità presenti su ogni confezione.

L’azienda aveva anche espresso preoccupazione per un possibile impatto sugli scaffali dei supermercati. In un comunicato precedente aveva infatti segnalato che, in assenza di garanzie sulla destinazione finale del carico, non si poteva escludere una temporanea carenza di KitKat in alcuni punti vendita proprio nelle settimane che precedono la Pasqua. Un rischio che, fortunatamente, oggi sembra scongiurato.

Un altro timore diffuso riguardava la possibile immissione delle barrette rubate sul mercato parallelo. Per questo Nestlé aveva invitato tutti gli operatori della filiera a prestare attenzione ai numeri di lotto e a segnalare immediatamente eventuali anomalie. Ogni barretta è infatti identificabile tramite un codice univoco che permette di risalire alla sua origine. L’azienda aveva anche raccomandato ai consumatori di non tentare iniziative autonome e di rivolgersi esclusivamente alle autorità in caso di avvistamenti sospetti.

Ora che il carico è stato recuperato, l’attenzione si sposta nuovamente sulle indagini in corso per individuare i responsabili del furto. Nestlé ha confermato di continuare a collaborare con le autorità competenti e ha promesso ulteriori aggiornamenti qualora dovessero emergere nuovi elementi.

Per il momento, però, prevale il sollievo. I consumatori potranno trovare regolarmente le loro barrette preferite sugli scaffali, senza interruzioni legate all’episodio. La Pasqua si avvicina e il rischio di scaffali vuoti o di ritardi nelle forniture sembra essere stato superato.