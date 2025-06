Jesi, 79enne si barrica in ufficio e minaccia di darsi fuoco dopo aver ricevuto uno sfratto esecutivo

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Sono ore di alta tensione quelle che si stanno vivendo da questa mattina nel centro di Jesi, in provincia di Ancona, dove un uomo di 79 anni si è barricato nella sede della propria agenzia immobiliare minacciando di darsi fuoco. Tutto è iniziato nella tarda mattinata in via Gramsci, nel cuore della cittadina marchigiana. Sul posto sono intervenute numerose forze dell’ordine: polizia, carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco, impegnati in un delicato tentativo di mediazione per evitare che l’uomo possa portare a termine i suoi propositi.

Secondo quanto si apprende, l’uomo, jesino classe 1946, si è asserragliato nei locali al pianterreno dello stabile che ospita la sua agenzia, alternando urla sconnesse e minacce lanciate dalla finestra del primo piano e dalla porta d’ingresso, a torso nudo, armato di coltello e con evidenti ferite al volto. "Non entrate, bastardi! Mi dovete ammazzare!", avrebbe gridato, lanciando invettive anche contro un magistrato e il prefetto.

Nel corso di un primo tentativo di irruzione da parte delle forze dell’ordine, è scoppiata una colluttazione: l’uomo sarebbe rimasto ferito al volto, mentre un carabiniere al braccio. La situazione è rimasta estremamente tesa, tanto che un negoziatore è stato chiamato a interagire con il 79enne per cercare di riportarlo alla calma, ma al momento l’uomo non sembra disposto a cedere.

Come misura precauzionale, via Gramsci è stata chiusa al traffico e le case adiacenti sono state evacuate. Diverse persone, residenti nello stesso stabile o nelle vicinanze, sono state fatte allontanare per ragioni di sicurezza.

All’origine del gesto estremo vi sarebbe, con tutta probabilità, un decreto di sfratto esecutivo notificato di recente all’anziano, che in passato avrebbe già messo in atto proteste eclatanti legate alle vicissitudini della sua attività. L’agenzia immobiliare, secondo quanto riferito, è situata al piano terra dello stabile, mentre al primo piano si troverebbe un’abitazione, forse anch’essa interessata dal provvedimento di sfratto.